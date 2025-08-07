शादी से इनकार पर महिला डॉक्टर की जिंदगी जहन्नुम बना दी, अब कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

दिल्ली में महिला डॉक्टर पर एसिड फिंकवाने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। ये घटना 2014 में हुई। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने शादी से इनकार कर दिया था, इससे नाराज होकर डॉक्टर ने ये योजना बनाई।

शादी से इनकार करने पर सहकर्मी महिला डॉक्टर पर तेजाब फिंकवाने वाले डॉक्टर अशोक यादव को तीस हजारी कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना बेहद घृणित और शर्मनाक है। आरोपी डॉक्टर होकर भी महिला की इच्छा का सम्मान नहीं कर सका। यह उसकी प्रतिशोधी और पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है।

कोर्ट ने कहा कि हमले में महिला की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। अब तक तीन सर्जरी हो चुकी हैं। इलाज जारी है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। शादी की, करियर संभाला और आज भी मेडिकल प्रोफेशन में कार्यरत है। कोर्ट ने पीड़िता की हिम्मत की सराहना की, लेकिन कहा कि यह आरोपी की सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सहायता देने के निर्देश भी दिए।

पहचान खत्म करने की थी साजिश कोर्ट ने आरोपी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि तेजाब की मात्रा कम थी और हत्या की मंशा नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि यह गहरी साजिश थी, जिसमें महिला की पहचान और भविष्य को खत्म करने की कोशिश की गई। ऐसे हमले शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाते हैं।

दोस्ती में किया विश्वासघात डॉक्टर अशोक और पीड़िता ने रूस से साथ मेडिकल की पढ़ाई की थी। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में दोनों सहकर्मी थे। परिजनों में भी अच्छे संबंध थे। पीड़िता ने अंतर-जातीय विवाह से इनकार किया था, इसके बाद अशोक का बर्ताव बदल गया। हमले के बाद पीड़िता ने सबसे पहले उसी को कॉल कर मदद मांगी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है।

पहले दिन नहीं मिली मौका, दूसरी बार हुआ हमला पहले तय तारीख 17 दिसंबर को पीड़िता कार में थी, इसलिए हमला नहीं हो पाया। बाद में फिर मौका मिलने पर किशोरों ने बाइक से पीछा कर उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और बैग भी लूट लिया, ताकि वारदात को लूट जैसा दिखाया जा सके। तेजाब से पीड़िता की आंख की रोशनी चली गई और जिंदगी बदल गई। अदालत ने कहा ने कहा कि ऐसी सोच और हरकतें समाज में भय फैलाती हैं, जिन्हें कड़ा दंड मिलना ही चाहिए।

25 हजार रुपये में तय किया था तेजाब से हमला डॉ. अशोक ने वैभव नामक व्यक्ति के साथ मिलकर दो किशोरों को तेजाब फेंकने की जिम्मेदारी दी। 25 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। अशोक ने नाबालिगों को 15 दिन तक सिरिंज से पानी डालने का अभ्यास कराया। तेजाब वाली सिरिंज से चेहरा निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई। वह चाहता था वारदात इतनी सफाई से हो कि कोई शक न करे।