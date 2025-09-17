दिल्ली में आज शुरू होंगी जनहित की 12 योजनाएं, ऐसे मनाया जाएगा PM मोदी का बर्थडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में 'सेवा पखवाड़ा' शुरू होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह 12 नई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही एक रक्तदान शिविर और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुधवार को इंडिया गेट से सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेवा पखवाड़े के पहले दिन स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा से जुड़ी 12 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

2 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में एक हजार यूनिट ब्लड दान करने की योजना है। इसके अलावा एक वॉक का आयोजन भी होगा, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे।

इसके अलावा ‘थैंक्यू मोदी’ के नाम से एक प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को मिली योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह दिल्ली सरकार की अलग-अलग 12 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी। इसमें 150 डायलिसिस सेंटर सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएं जो आज शुरू होंगी 50 हजार बुजुर्गों के पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

150 डायलिसिस सेंटर की शुरुआत होगी।

101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत होगी।

05 अस्पतालों में नए ब्लॉक की शुरुआत होगी।

75 ड्रोन दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल होंगे। 500 स्क्रीन पर मोदी से प्रेरित फिल्म दिखाएंगे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ‘चलो जीते हैं’ का विशेष फिल्मांकन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में होगा। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की घटना से प्रेरित, युवा नारु की कहानी कहती है, जो विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर समाज के लिए योगदान देता है।