12 public welfare schemes will be launched in Delhi on PM Modi birthday

दिल्ली में आज शुरू होंगी जनहित की 12 योजनाएं, ऐसे मनाया जाएगा PM मोदी का बर्थडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में 'सेवा पखवाड़ा' शुरू होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह 12 नई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही एक रक्तदान शिविर और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:37 AM
दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुधवार को इंडिया गेट से सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेवा पखवाड़े के पहले दिन स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा से जुड़ी 12 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

2 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में एक हजार यूनिट ब्लड दान करने की योजना है। इसके अलावा एक वॉक का आयोजन भी होगा, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे।

इसके अलावा ‘थैंक्यू मोदी’ के नाम से एक प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को मिली योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह दिल्ली सरकार की अलग-अलग 12 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी। इसमें 150 डायलिसिस सेंटर सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएं जो आज शुरू होंगी

  • 50 हजार बुजुर्गों के पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
  • 150 डायलिसिस सेंटर की शुरुआत होगी।
  • 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत होगी।
  • 05 अस्पतालों में नए ब्लॉक की शुरुआत होगी।
  • 75 ड्रोन दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल होंगे।

500 स्क्रीन पर मोदी से प्रेरित फिल्म दिखाएंगे

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ‘चलो जीते हैं’ का विशेष फिल्मांकन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में होगा। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की घटना से प्रेरित, युवा नारु की कहानी कहती है, जो विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर समाज के लिए योगदान देता है।

‘नमो प्रगति दिल्ली’ गीत लॉन्च किया गया

मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गीत ‘नमो प्रगति दिल्ली-बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक’ को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक तौर पर दिल्ली सचिवालय में लॉन्च किया। इसको सरकारी स्कूलों के बच्चों ने गाया है। इसमें देश की विविध भाषाओं के सुर समाहित हैं। इस अवसर पर मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।