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एक ही चेहरे वाले 12 पैन कार्ड और एक करोड़ की ठगी; दिल्ली में बड़ा कांड

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के शाहदरा में एक बैंक से धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों ने एक ही चेहरे वाले 12 पैन कार्ड का इस्तेमाल करके 12 पर्सनल लोन ले लिए और एक करोड़ रुपए की ठगी की। 

एक ही चेहरे वाले 12 पैन कार्ड और एक करोड़ की ठगी; दिल्ली में बड़ा कांड
दिल्ली के एक ही चेहरे वाले 12 पैन कार्ड और एक करोड़ की ठगी

दिल्ली के शाहदरा जिले में जालसाजों ने निजी बैंक से एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। खास बात यह है कि इसमें एक ही चेहर वाले 12 पैन कार्ड इस्तेमाल किए गए। मामले में विवेक विहार पुलिस ने बैंक के अधिकृत कर्मचारी पबित्रा कुमार साहू की लिखित शिकायत के आधार पर बुधवार को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। किसी बैंक कर्मचारी के मिलीभगत के एंगल का भी पता लगा रही है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। बिजेंदर, सुखबीर, लक्ष्मी, अनीसुर और भरत नामक पांच आरोपियों ने कुछ अन्य के साथ मिलकर बैंक के साथ इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। सभी शाहदरा के ही निवासी हैं।

आरोपियों ने बैंक के अधिकारियों को धोखे में रखते हुए 1.05 करोड़ की रकम वाले कुल 12 पर्सनल लोन स्वीकृत करवा लिए। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि लोन लेने के लिए आरोपियों ने खुद को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों का कर्मचारी बताया था।

लोन पास करवाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से सरकारी कर्मियों की तरह फर्जी सैलरी स्लिप और जाली रोजगार दस्तावेज तैयार कर जमा किए थे।

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सरकारी कर्मचारी बनकर निजी बैंक से लोन लिया

बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में जालसाजी का एक चौंकाने वाला तरीका भी सामने आया। आरोपियों ने इन 12 लोन खातों को खोलने के लिए 12 अलग-अलग पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन सभी 12 पैन कार्ड पर लगी हुई तस्वीर एक ही थी। ये सभी पर्सनल लोन मुख्य रूप से वर्ष 2021 से 2023 के शुरुआती महीनों के बीच लिए गए थे। बैंक की शिकायत के मुताबिक, नौ दिसंबर 2025 तक इन 12 लोन खातों में 85,81,399 रुपये की मूल राशि बकाया थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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माेबाइल से रकम निकालने में दबोचे

साइबर पुलिस ने चोरी और झपटे हुए मोबाइल नंबर पर सक्रिय यूपीआई से रुपये निकालने से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बैंक खाते मुहैया कराने और रुपयों को अलग-अलग माध्यम से निकालने में लिप्त नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने सोमवार को बताया कि पटेल नगर निवासी बुजुर्ग ने मई माह में शिकायत दर्ज कराई थी। उनसे 70 हजार की ठगी हुई थी। रुपये निकालकर अलग-अलग बैंक खातों में जमा किया गया था।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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