Hindi Newsएनसीआर News12 newly elected councillors take oath at special MCD meeting
दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में 12 नए चुने गए पार्षदों ने ली शपथ, मेयर ने दिलाई जिम्मेदारी

संक्षेप:

दिल्ली नगर निगम (MCD) की एक विशेष बैठक में सोमवार को 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई।

Dec 15, 2025 10:45 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम (MCD) की एक विशेष बैठक में सोमवार को 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर निगम के कई पार्षदों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मेयर राजा इकबाल सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई दी और उनसे एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित राजधानी बनाने के लिए सभी पार्षदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित में काम करना होगा।

नागरिक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

सदन को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि नगर निगम दिल्ली में नागरिक शासन (Civic Governance) को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि एमसीडी का मुख्य फोकस बेहतर सेवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन पर है। मेयर ने पार्षदों से अपेक्षा जताई कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें और समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।

स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिकता में

मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। उनका कहना था कि एमसीडी का उद्देश्य राजधानी दिल्ली को साफ-सुथरी, सुरक्षित और विकसित शहर के रूप में स्थापित करना है।

उपचुनाव के बाद बदली निगम की तस्वीर

गौरतलब है कि 30 नवंबर को नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव कराए गए थे, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए। इन चुनावों में भाजपा ने सात वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को तीन सीटें मिलीं। कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को एक-एक सीट हासिल हुई।

शपथ ग्रहण के बाद अब नवनिर्वाचित पार्षद अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी संभालेंगे। निगम नेतृत्व को उम्मीद है कि सभी पार्षद मिलकर दिल्ली की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी काम करेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
