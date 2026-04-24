दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे से चार लेन का बाईपास जुड़ेगा, 12 किलोमीटर होगी लंबाई
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे फोर लेन के नए बाईपास का निर्माण कर रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे चार लेन के नए बाईपास का निर्माण कर रहा है।
एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना झाझरा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के पोंटा साहिब-बल्लूपुर खंड को जोड़ेगी और देहरादून जिले में आशारोड़ी सीमा चौकी के पास दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से मिलेगी। करीब 716 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में अब तक 44 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एनएचएआई ने बयान में कहा कि यह पूरी तरह नियंत्रित प्रवेश वाला राजमार्ग होगा, जो वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा और देहरादून शहर के अंदर जाने वाले यातायात को मोड़कर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, विकासनगर, हरबर्टपुर और पोंटा साहिब की ओर भेजेगा।
12 हजार करोड़ की खर्च से बना है दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे
छह लेन वाला 213 किलोमीटर लंबा दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है और इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय छह घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे का हो जाएगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, छह लेन वाले 213 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का अंतिम 20 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश के शिवालिक वन प्रभाग तथा उत्तराखंड के राजाजी बाघ अभयारण्य व देहरादून वन प्रभाग के घने वन क्षेत्र में आता है और इस हिस्से में बनाए गए वन्यजीव गलियारे से जानवरों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष में भी कमी आएगी।
8 पशु मार्ग और 370 मीटर लंबी सुरंग
इस गलियारे में आठ पशु मार्ग, हाथियों के लिए दो अंडरपास और डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 'साउंड बैरियर' और 'लाइट बैरियर' जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि शोर और प्रकाश का उन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परियोजना के निर्माण के दौरान प्रारंभ में 45 हजार पेड़ों की कटाई का अनुमान था, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों के बेहतर उपयोग से केवल 11,160 पेड़ों को ही काटना पड़ा, जबकि 33,840 पेड़ सुरक्षित बचाए गए।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस परियोजना के तहत वन भूमि के हस्तांतरण के बदले व्यापक स्तर पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है। कुल 165.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.95 लाख पौधे लगाए गए हैं।
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