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दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे से चार लेन का बाईपास जुड़ेगा, 12 किलोमीटर होगी लंबाई

Apr 24, 2026 08:15 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, दिल्ली
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे फोर लेन के नए बाईपास का निर्माण कर रहा है।

दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे से चार लेन का बाईपास जुड़ेगा, 12 किलोमीटर होगी लंबाई

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे को जोड़ने वाले 12 किलोमीटर लंबे चार लेन के नए बाईपास का निर्माण कर रहा है।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना झाझरा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के पोंटा साहिब-बल्लूपुर खंड को जोड़ेगी और देहरादून जिले में आशारोड़ी सीमा चौकी के पास दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से मिलेगी। करीब 716 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में अब तक 44 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एनएचएआई ने बयान में कहा कि यह पूरी तरह नियंत्रित प्रवेश वाला राजमार्ग होगा, जो वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा और देहरादून शहर के अंदर जाने वाले यातायात को मोड़कर सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, विकासनगर, हरबर्टपुर और पोंटा साहिब की ओर भेजेगा।

12 हजार करोड़ की खर्च से बना है दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे

छह लेन वाला 213 किलोमीटर लंबा दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है और इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय छह घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे का हो जाएगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, छह लेन वाले 213 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का अंतिम 20 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश के शिवालिक वन प्रभाग तथा उत्तराखंड के राजाजी बाघ अभयारण्य व देहरादून वन प्रभाग के घने वन क्षेत्र में आता है और इस हिस्से में बनाए गए वन्यजीव गलियारे से जानवरों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष में भी कमी आएगी।

8 पशु मार्ग और 370 मीटर लंबी सुरंग

इस गलियारे में आठ पशु मार्ग, हाथियों के लिए दो अंडरपास और डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 'साउंड बैरियर' और 'लाइट बैरियर' जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि शोर और प्रकाश का उन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परियोजना के निर्माण के दौरान प्रारंभ में 45 हजार पेड़ों की कटाई का अनुमान था, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों के बेहतर उपयोग से केवल 11,160 पेड़ों को ही काटना पड़ा, जबकि 33,840 पेड़ सुरक्षित बचाए गए।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस परियोजना के तहत वन भूमि के हस्तांतरण के बदले व्यापक स्तर पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है। कुल 165.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.95 लाख पौधे लगाए गए हैं।

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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