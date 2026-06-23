दिल्ली के महरौली में 11 साल की लड़की को अगवा कर रेप के बाद मार डाला; कैब ड्राइवर गिरफ्तार

दिल्ली के महरौली में अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही 11 साल की लड़की को एक एक कैब ड्राइवर ने अगवा कर दुष्कर्म के बाद मार डाला। आरोपी कैब ड्राइवर बिहार का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने अपराध के कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया।

साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में एक कैब ड्राइवर द्वारा 11 साल की लड़की को फुटपाथ से अगवा कर कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर सोमवार सुबह 5 बजे लड़की का उस वक्त किडनैप कर लिया था, जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी।पीड़िता के परिवार को जागने के कुछ देर बाद बेटी के गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

सीसीटीवी से मिला आरोपी का सुराग पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध का सुराग लगाने के लिए तुरंत ही पुलिस की कई टीमें बनाई गईं और आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले आरोपी की पहचान एक कैब ड्राइवर के तौर पर की और कुछ ही घंटों में उसे ढूंढ निकाला।

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर फेंक दी थी लाश अधिकारी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की के अपहरण, उसके साथ यौन शोषण और फिर उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है। आरोपी कैब ड्राइवर ने पुलिस को यह भी बताया कि गिरफ्तारी से बचने और सबूत मिटाने के लिए उसने लड़की की लाश को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के किनारे फेंक दिया था।

आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लड़की की लाश को उस जगह से बरामद करके मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीमों ने लड़की को अगवा किए जाने वाले क्राइम स्पॉट और उसकी लाश मिलने वाले दोनों स्थानों से सबूत इकट्ठा किए हैं। अपराध का घटनाक्रम और आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के लिए आगे की जांच चल रही है।