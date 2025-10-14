Hindustan Hindi News
दिवाली पर मिलावटी माल से सावधान! गाजियाबाद में 1183 Kg नकली रिफाइंड और तेल जब्त

संक्षेप: विभाग ने मंगलवार को 1183 किलोग्राम रिफाइंड, सोयाबीन तेल को मिलावट के आधार पर नमूने लेकर जप्त किया। इसके साथ ही विभाग ने 162 किलोग्राम खोया और 125 किलोग्राम पनीर को खराब गुणवत्ता के चलते नमूने लेकर नष्ट कराया।

Tue, 14 Oct 2025 07:34 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, डॉ. महकार सिंह, गाजियाबाद
दीवाली और छठ त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग गाजियाबाद में अभियान चलाकर मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने मंगलवार को 1183 किलोग्राम रिफाइंड, सोयाबीन तेल को मिलावट के आधार पर नमूने लेकर जप्त किया। इसके साथ ही विभाग ने 162 किलोग्राम खोया और 125 किलोग्राम पनीर को खराब गुणवत्ता के चलते नमूने लेकर नष्ट कराया।

जिला अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को खोड़ा स्थित बंसल ट्रेडर्स पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की जहां से 1183 किलोग्राम रिफाइंड, सोयाबीन तेल जिसकी लागत लगभग एक लाख 60 हजार रूपये थी। जिसको खराब गुणवत्ता के आधार पर नमूने लेकर सीज किया। वहीं दूसरी टीम ने कलछीना स्थित खाद्य कारोबारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर 162 किलोग्राम मिलावटी खोया जिसका कीमत लगभग 85 हजार रूपये थी। उसको भी नमूने लेकर नष्ट किया।

इसी क्रम में विभाग की तीसरी टीम ने भोजपुरी ब्लॉक के ग्राम नाहली से खराब गुणवत्ता वाले 120 किलोग्राम पनीर के स्टॉक को नष्ट कराया। अधिकारी ने बताया की विभाग ने अभी तक कुल जिले भर से 109 नमूने लिए लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य नियमों के अनुसार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग गाजियाबाद में लगातार मिलावटखोरी रोकने व मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने सोमवार को जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 240 किलोग्राम मिलावटी पनीर को व 110 किलोग्राम मिलावटी खोए से बनी बर्फी को गुणवत्ता खराब के चलते नष्ट कराया। विभाग ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। खरीदारी करते समय मिलावटी सामान के प्रति सचेत रहें, ताकि खुदको जहर खाने से बचा सकें।

