दिवाली पर मिलावटी माल से सावधान! गाजियाबाद में 1183 Kg नकली रिफाइंड और तेल जब्त

दीवाली और छठ त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग गाजियाबाद में अभियान चलाकर मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने मंगलवार को 1183 किलोग्राम रिफाइंड, सोयाबीन तेल को मिलावट के आधार पर नमूने लेकर जप्त किया। इसके साथ ही विभाग ने 162 किलोग्राम खोया और 125 किलोग्राम पनीर को खराब गुणवत्ता के चलते नमूने लेकर नष्ट कराया।

जिला अभिहित अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को खोड़ा स्थित बंसल ट्रेडर्स पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की जहां से 1183 किलोग्राम रिफाइंड, सोयाबीन तेल जिसकी लागत लगभग एक लाख 60 हजार रूपये थी। जिसको खराब गुणवत्ता के आधार पर नमूने लेकर सीज किया। वहीं दूसरी टीम ने कलछीना स्थित खाद्य कारोबारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर 162 किलोग्राम मिलावटी खोया जिसका कीमत लगभग 85 हजार रूपये थी। उसको भी नमूने लेकर नष्ट किया।

इसी क्रम में विभाग की तीसरी टीम ने भोजपुरी ब्लॉक के ग्राम नाहली से खराब गुणवत्ता वाले 120 किलोग्राम पनीर के स्टॉक को नष्ट कराया। अधिकारी ने बताया की विभाग ने अभी तक कुल जिले भर से 109 नमूने लिए लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य नियमों के अनुसार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।