नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आज से 28 रूटों पर चलेंगी 115 इलेक्ट्रिक बसें, सिटी बस नेटवर्क होगा और मजबूत

Noida City Bus Service : नोएडा सिटी बस नेटवर्क आज से और मजबूत हो जाएगा। सोमवार से 28 रूट पर 115 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। नोएडा एयरपोर्ट से आज शुरू हो रही उड़ानों को देखते हुए जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सोमवार से 28 रूट पर 115 इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इनमें 100 इलेक्ट्रिक, 10 डबल डेकर और पांच हाइड्रोजन बसें होंगी। लोगों के लिए ये बसें सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। बसों का न्यूनतम 20 और अधिकतम 50 रुपये किराया होगा। सभी बसें पूरी तरह सड़कों पर उतरें, इसके लिए रविवार शाम तक प्राधिकरण और रोडवेज के अधिकारियों ने पूरी योजना तैयार कर ली है।

रोडवेज के आरएम मनोज कुमार ने बताया कि 110 बसें रोडवेज के माध्यम से चलाई जाएंगी, जबकि हाइड्रोजन बसों का संचालन यमुना प्राधिकरण करेगा। पिछले तीन दिन से 33 बसें चल रही थीं। सोमवार से जेवर में नोएडा एयपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इन बसों के संचालन के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 28 रूट निर्धारित किए गए हैं। हर बस में पर्याप्त संख्या में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद रहेंगे। ये बसें रात या दोपहर के समय सेक्टर-90 डिपो में खड़ी हुआ करेंगी। यहां पर अभी पांच चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इनके अलावा सेक्टर-35 मोरना डिपो में भी बसों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में सेक्टर-90 डिपो में प्राधिकरण के माध्यम से ही 15 और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। निर्धारित रूटों पर बसें चलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

दो दिन में 693 लोगों ने यात्रा की ई-बसें शुक्रवार दोपहर से चलनी शुरू हुईं थीं। ऐसे में शुक्रवार और शनिवार को सभी बसों में 693 लोगों ने सफर किया। अधिकारियों ने बताया कि 12 जून को बसें 1902 किलोमीटर चलीं और 265 सवारियों से टिकट के रूप में सात हजार 760 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बाद 13 जून को बसें 2422 किलोमीटर चलीं। इस दिन 428 लोगों ने बसों में अलग-अलग रूट पर सफर किया, जिनसे टिकट के रूप में 14 हजार 260 रुपये की आय हुई।