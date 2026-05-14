ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के फर्स्ट फेज का काम शुरू, इन 3 गांवों में खरीदी जाएगी 11 हजार वर्ग मीटर जमीन

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत भूमि अधिग्रहण विभाग ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 3 गांवों में 11 हजार वर्ग मीटर जमीन खरीदी जाएगी। बता दें कि पहले चरण के तहत मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के तहत भूमि अधिग्रहण विभाग ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गांव कन्हई, इस्लामपुर और बसई की करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन खरीदी जाएगी। भूमि अधिग्रहण के नोटिस मिलने के बाद जमीन मालिकों की तरफ से आपत्तियां दाखिल की जा रही हैं।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को मेट्रो स्टेशन के निर्माण और मेट्रो लाइन बिछाने के लिए गांव इस्लामपुर में करीब साढ़े 8 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है। गांव कन्हई में सिर्फ 534 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। गांव बसई में करीब 1700 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। जीएमआरएल के आग्रह पर भूमि अधिग्रहण विभाग ने इस जमीन को खरीदने के लिए जमीन मालिकों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि पहले चरण के तहत मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर 12 पिलर का निर्माण किया जा चुका है। करीब 30 पिलर निर्माणाधीन हैं।

साढ़े 43 मीटर जमीन के 34 मालिक गांव बसई में साढ़े 43 मीटर जमीन खरीदने के लिए भूमि अधिग्रहण विभाग की तरफ से राजस्व रिकॉर्ड का सर्वे किया गया। इसमें पाया कि जमीन के इस छोटे से टुकड़े का मालिकाना हक 34 लोगों के नाम पर है। इस्लामपुर में 2759 वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक 21 लोगों के नाम, जबकि गांव में 3637 वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक 38 लोगों के नाम पर है।

बख्तावर चौक पर फ्लाईओवर बनेगा बख्तावर चौक पर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो का संचालन होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय ने जीएमआरएल के आग्रह पर इस योजना को मंजूरी दे दी है। जीएमडीए की तरफ से अब इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। जीएमडीए ने इस चौक पर पहले अंडरपास की योजना बनाई थी।