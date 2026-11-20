11 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया, पीटने के बाद जंगल में फेंका; हालत नाजुक
ग्रेटर नोएडा में 11 साल की एक बच्ची को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों उसके साथ गैंगरेप होने की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि एक ही आरोपी ने रेप किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की रात पड़ोस में रहने वाले मुंहबोले मामा ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर जंगल में रेप किया। छात्रा के विरोध करने पर बेल्ट से पीटा और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता अपने मामा के यहां रहती है। वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी नानी और घर के सदस्य बुधवार रात पड़ोस में शादी के दौरान संगीत कार्यक्रम में गए थे। वह अपनी नानी का मोबाइल देने के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी पड़ोसी ने छात्रा को दुकान पर चलने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। आरोपी छात्रा को जंगल की तरफ ले गया। खेत में उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर बेल्ट से बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। देर रात तक छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
मोबाइल की लोकेशन से छात्रा तक पहुंची पुलिस
जांच में पुलिस को पता चला की छात्रा के पास उसकी नानी का मोबाइल है। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और छात्रा का पता लगाया। पुलिस और परिजन छात्रा की तलाश में जंगल में पहुंचे। छात्रा वहां एक खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। कासना के जिम्स अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। शरीर पर चोट के निशान हैं। गले पर भी निशान मिले हैं। अंदरुनी चोट भी लगी हैं। जिम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉ. आरके गुप्ता ने कहा कि छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में आईसीयू में इलाज चल रहा। पहले के मुकाबले स्थिति स्थिर है।
मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया रोहित उर्फ चंदा पहले से ही छात्रा का परिचित है। आरोपी छात्रा के मामा का दोस्त है। वह मामा का पड़ोसी है। छात्रा उसे मामा कहकर बुलाती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छात्रा के पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। मामा स्कूल चलाते हैं। सूत्रों के मुताबिक, छात्रा को जब अस्पताल लाया गया तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि संभवत: उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। उसे डिहाइड्रेशन के साथ शरीर में सूजन है।
जांच में एक ही आरोपी सामने आया है
छात्रा के मामा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि घटना में कोई और तो शामिल नहीं है। परिजनों ने दो और लोगों के शामिल होने की बात कही है। हालांकि, पुलिस की जांच में एक ही आरोपी सामने आया है। पुलिस का दावा है कि इसमें और किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
4 घंटे तक तड़पती रही
परिजनों ने बताया कि आरोपी ने रात करीब 9:30 बजे छात्रा को बाइक से अगवा किया। इसके बाद उसे जंगल में ले गया। उसके साथ हैवानियत की और जंगल में छोड़कर भाग गया। करीब चार घंटे तक छात्रा खेत में पड़ी रही। परिजन पुलिस की मदद से करीब 1:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में पड़ी मिली छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद से छात्रा के परिवार के लोगों में आक्रोश है।
परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया
परिजनों का आरोप है कि घटना में तीन लोग शामिल हैं। छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। उसे बेरहमी से पीटा गया। वहीं, पुलिस एक आरोपी होने का दावा कर रही है। परिजनों का कहा है कि छात्रा ने तीन आरोपियों के बारे में बताया है। आरोप है कि छात्रा के साथ हैवानियत की गई। छात्रा की हालत गंभीर है।
3 महीने पहले मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या हुई थी
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हल्दौनी गांव में तीन महीने पहले छह साल की मासूम बच्ची से बलराज ने दरिंदगी की थी। इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर किया था। बलराज बच्ची के शव को बोर में भरकर घर से दो किलोमीटर दूर खेत में जाकर फेंक आया था। बच्ची के शव ले जाते वक्त वह सीसीटीवी में कैद हुआ था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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