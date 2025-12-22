Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News11 Year Old Child Appeal in High Court Against Delhi Government on CM SHRI School admission test
11 साल का बच्चा दिल्ली सरकार के खिलाफ HC क्यों पहुंचा? जानें- पूरा मामला

11 साल का बच्चा दिल्ली सरकार के खिलाफ HC क्यों पहुंचा? जानें- पूरा मामला

संक्षेप:

11 साल के बच्चे ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कराई जा रही परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चे की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

Dec 22, 2025 12:20 pm ISTGaurav Kala एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के सीएम श्री (CM SHRI) स्कूलों में कक्षा छह में प्रवेश के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षा के खिलाफ एक 11 साल के बच्चे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चे का कहना है कि यह परीक्षा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE Act, 2009) के खिलाफ है। बच्चे की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह अपील मास्टर जनमेश सागर ने अपने पिता के जरिए दाखिल की है। यह याचिका उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीएम श्री स्कूलों में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा को सही ठहराया था। बच्चे की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल और उनकी टीम ने कोर्ट में पक्ष रखा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 5 लाख तक आय वालों को मुफ्त इलाज की तैयारी, सरकार ने HC को दी जानकारी
ये भी पढ़ें:पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने दिलाई वकील को राहत, जानें क्या है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला शामिल हैं, ने इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी 2026 तय की है। सभी पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर लिया।

बच्चे की आपत्ति क्या है?

अपील में कहा गया है कि RTE कानून के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। बच्चे का कहना है कि कक्षा छह भी इसी स्तर में आती है, इसलिए यहां परीक्षा लेना कानून के खिलाफ है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि हर बच्चे को बिना भेदभाव और समान अवसर के साथ शिक्षा मिल सके।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा जैसी व्यवस्था से गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों को नुकसान होता है और शिक्षा में समानता का उद्देश्य कमजोर पड़ता है। यह मामला 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर से जुड़ा है, जिसमें 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 6 से 8 तक के प्रवेश नियम तय किए गए थे। अब बच्चा हाईकोर्ट से मांग कर रहा है कि कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा को गैरकानूनी घोषित किया जाए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।