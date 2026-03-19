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गुरुग्राम के पालम विहार में मकानें सील होंगी, खरीद-फरोख्त पर भी रोक; रजिस्ट्रियों की जांच होगी

Mar 19, 2026 10:44 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने गुरुग्राम के पालम विहार कॉलोनी में 11 मकानों को खाली करवाकर सील करने के आदेश जारी किए हैं। इन फ्लैट की खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गुरुग्राम के पालम विहार में मकानें सील होंगी, खरीद-फरोख्त पर भी रोक; रजिस्ट्रियों की जांच होगी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने गुरुग्राम के पालम विहार कॉलोनी में 11 मकानों को खाली करवाकर सील करने के आदेश जारी किए हैं। इन फ्लैट की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजली विभाग और नगर निगम को बिजली और पानी का कनेक्शन काटने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पिछले साल पालम विहार की सी-टू ब्लॉक की आरडब्ल्यूए ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एक प्लॉट पर चार परिवारों के रहने के लिए मकान बनाने के लिए नक्शे मंजूर किए थे और कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया था। प्लॉट मालिकों ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर एक मकान में 16 से 24 फ्लैट बना डाले। स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में भी फ्लैट बनाकर बेच डाले हैं।

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पार्किंग व्यवस्था भी बिगड़ी

इसकी वजह से पानी, बिजली और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं पर गहरा असर पड़ा है। पार्किंग व्यवस्था भी बिगड़ गई है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद पिछले साल दो मई को उच्च न्यायालय ने आरडब्ल्यूए को आदेश जारी किए थे कि वे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक को एक नई शिकायत दें। पिछले साल 10 जुलाई को आरडब्ल्यूए ने निदेशक कार्यालय में एक शिकायत दी थी। गत 13 मार्च को इस मामले में सुनवाई थी।

4 की जगह 24 परिवार रह रहे

पालम विहार आरडब्ल्यूए के उपप्रधान अभिषेक शर्मा ने इन फ्लैट की वजह से हो रही परेशानी के बारे में निदेशक को अवगत करवाया। उन्हें बताया कि प्लॉट मालिकों ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र का उल्लंघन किया। जिस मकान में चार परिवार रहने चाहिए आज उस मकान में 16 से 24 परिवार रह रहे हैं।

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आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि प्लॉट मालिकों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। साल 2022 और साल 2024 में पांच मकानों को सील किया था, जिनकी सील को तोड़कर फ्लैट बनाए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

रजिस्ट्रियों की जांच होगी

अवैध रूप से निर्मित इन फ्लैट की तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरफ से रजिस्ट्रियां की गई हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक ने जिला उपायुक्त को इस मामले की जांच करने का आग्रह किया है। इसके अलावा डीटीपी को इन मकानों का कब्जा प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश दिए हैं।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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