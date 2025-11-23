Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News1.1 crore compensation to the family of the army subedar who died; truck driver's negligence proved
दिल्ली में आर्मी सूबेदार की मौत पर परिवार को 1.1 करोड़ मुआवज़ा, किसकी लापरवाही साबित?

दिल्ली में आर्मी सूबेदार की मौत पर परिवार को 1.1 करोड़ मुआवज़ा, किसकी लापरवाही साबित?

संक्षेप:

नई दिल्ली में साल 2021 में हुए सड़क हादसे में मारे गए 43 साल के आर्मी सूबेदार के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Sun, 23 Nov 2025 07:57 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली में साल 2021 में हुए सड़क हादसे में मारे गए 43 साल के आर्मी सूबेदार के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक उस समय शराब के नशे में अपनी टू-व्हीलर चला रहे थे। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि शराब के नशे में होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

18 नवंबर के एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा, “यह साबित हो गया है कि जिस हादसे की बात हो रही है, वह ट्रक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ था।” ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक चश्मदीद की गवाही के अनुसार, ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे जानलेवा एक्सीडेंट हुआ। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कुमार अपना टू-व्हीलर तेज़ी और लापरवाही से चला रहे थे।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि दीपक शराब के नशे में अपना टू-व्हीलर चला रहा था, जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार तय लिमिट से ज़्यादा था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कहा, "नशे के आधार पर मृतक को कोई लापरवाही नहीं दी जा सकती" और यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, शराब के नशे में होने से "अपने आप लापरवाही साबित नहीं होती।"

यह देखते हुए कि कुमार ने एक्सीडेंट के समय हेलमेट भी नहीं पहना था, ट्रिब्यूनल ने कहा, “यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ मृतक को सिर तक ही चोटें आई हों, जिन्हें हेलमेट पहनकर कम किया जा सकता था या रोका जा सकता था।” इसके बाद कोर्ट ने परिवार को अलग-अलग मदों में 1.1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया, जिसमें आश्रितों की क्षति के लिए 98.88 लाख रुपये शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।