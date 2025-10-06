11 बच्चे खांसी की दवा पीने से मर गए, CM मोहन यादव 'हाथी मेरे साथी' का रीमेक बना रहे- AAP

बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहन सरकार का घेराव करते हुए तंज कसा है। 'इनके राज्य में 11 बच्चे खाँसी की दवा पीने से मर गए हैं, ये “हाथी मेरे साथी” का रीमेक बना रहे हैं।' इधर अमित मालवीय ने दार्जलिंग में हुई मौतों पर ममता सरकार पर निशाना साधा है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। बैतूल से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहन सरकार का घेराव करते हुए तंज कसा है। 'इनके राज्य में 11 बच्चे खाँसी की दवा पीने से मर गए हैं, ये “हाथी मेरे साथी” का रीमेक बना रहे हैं।' इधर अमित मालवीय ने दार्जलिंग में हुई मौतों पर ममता सरकार पर निशाना साधा है।

ममता बनर्जी कोलकाता में डांस कर रहीं सौरभ भारद्वाज ने भाजपा आईटी डिपार्टमेंट के इनचार्ज अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला करते हुए लिखा था- “जब 28 लोग मारे गए और दुआर्स से दार्जिलिंग तक हज़ारों लोग मौत और तबाही का सामना कर रहे थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में डांस कर रही थीं। टैक्स के पैसे से चल रहे कार्यक्रम में जश्न मना रही थीं, जबकि उनका राज्य शोक मना रहा था।”