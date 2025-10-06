11 children died after consuming cough medicine, AAP targets CM Mohan Yadav 11 बच्चे खांसी की दवा पीने से मर गए, CM मोहन यादव 'हाथी मेरे साथी' का रीमेक बना रहे- AAP, Ncr Hindi News - Hindustan
बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहन सरकार का घेराव करते हुए तंज कसा है। 'इनके राज्य में 11 बच्चे खाँसी की दवा पीने से मर गए हैं, ये “हाथी मेरे साथी” का रीमेक बना रहे हैं।' इधर अमित मालवीय ने दार्जलिंग में हुई मौतों पर ममता सरकार पर निशाना साधा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 12:54 PM
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। बैतूल से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहन सरकार का घेराव करते हुए तंज कसा है। 'इनके राज्य में 11 बच्चे खाँसी की दवा पीने से मर गए हैं, ये “हाथी मेरे साथी” का रीमेक बना रहे हैं।' इधर अमित मालवीय ने दार्जलिंग में हुई मौतों पर ममता सरकार पर निशाना साधा है।

ममता बनर्जी कोलकाता में डांस कर रहीं

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा आईटी डिपार्टमेंट के इनचार्ज अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला करते हुए लिखा था- “जब 28 लोग मारे गए और दुआर्स से दार्जिलिंग तक हज़ारों लोग मौत और तबाही का सामना कर रहे थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में डांस कर रही थीं। टैक्स के पैसे से चल रहे कार्यक्रम में जश्न मना रही थीं, जबकि उनका राज्य शोक मना रहा था।”

मोहन यादव हाथी मेरे साथी का रीमेक बना रहे

अमित मालवीय ने आगे लिखा- “इस साल दुर्गा पूजा के दौरान जब 12 लोगों की बिजली से मौत हो गई, तब भी उन्हें उतना ही अफ़सोस हुआ। फिर भी, वे पंडालों का उद्घाटन ऐसे करती रहीं मानो कुछ हुआ ही न हो। ममता बनर्जी के लिए, मौत और तबाही का कोई मतलब नहीं है।” इसी ट्वीट के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने मोहन यादव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “इनके राज्य में 11 बच्चे खाँसी की दवा पीने से मर गए हैं, ये ‘हाथी मेरे साथी’ का रीमेक बना रहे हैं।” दरअसल वीडियो में सीएम यादव हाथियों को गन्ने खिलाते और उन्हें दुलारते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि हाथी मेरे साथी 1971 में आई मशहूर फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना थे।