फरीदाबाद में एक दशक में बस गईं 1000 से अधिक अवैध काॅलोनियां, गुरुग्राम दूसरे नंबर पर; जाने और जिलों का हाल

एनसीआर के शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल बहुत तेजी से फैला है। अगर दक्षिण हरियाणा के शहरों की बात करें तो इनमें 1017 अवैध कॉलोनियों के सथ फरीदाबाद सबसे ऊपर है। गुरुग्राम समेत 6 अन्य जिलों को भी जोड़ लें तो यह संख्या 2600 से अधिक हो जाती है।

फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में पिछले एक दशक के दौरान अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैला है। इनमें सबसे ज्यादा 1017 कॉलोनियां स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में काटी गईं। हैरानी की बात यह है कि इन कॉलोनियों के विकसित होने के दौरान जिम्मेदार विभागों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर प्रशासन इन्हें तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर रहा है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने बीते मार्च माह में विभिन्न जिलों में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों का डेटा तैयार किया था। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण हरियाणा के सात जिलों में 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियां बसाई गईं।

सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में विकसित हुईं हैं। यहां प्रॉपर्टी डीलरों ने करीब 500 कॉलोनियां बसा दीं। इसके अलावा पृथला, आईएमटी, बसंतपुर, पल्ला, सेहतपुर, अगवानपुर, ददसिया, टिकावली और वजीरपुर क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं। इन क्षेत्रों में अकेले 300 से अधिक कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। नियमों के अनुसार, ग्रामीण और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में अवैध कॉलोनियों को रोकने की जिम्मेदारी जिला नगर एवं ग्राम योजनाकार की होती है। वहीं, नगर निगम क्षेत्र में यह जिम्मेदारी निगम के तोड़फोड़ विभाग की होती है, लेकिन इन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की।

वकील पंकज पराशर ने बताया कि यदि शुरुआती दौर में सख्ती दिखाई जाती तो आज हजारों परिवारों के सिर पर बेघर होने का संकट नहीं मंडराता। वर्तमान में जिला नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग ने जीवन नगर पार्ट-दो, दीपावली एंक्लेव सहित 10 कॉलोनियों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

दक्षिण हरियाणा में विकसित अवैध कॉलोनियां ● फरीदाबाद में 1017 कॉलोनियां

● गुरुग्राम में 900 कॉलोनियां

● सोनीपत में 300 से अधिक कॉलोनियां

● नूंह में 200 कॉलोनियां

● पलवल में 100 कॉलोनियां

● रेवाड़ी में 80 कॉलोनियां

● महेंद्रगढ़ में 25 कॉलोनियां