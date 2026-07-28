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काम की बात: गाजियाबाद में सितंबर तक 10000 लोगों को मिलेंगे PM आवास योजना के फ्लैट, कहां बन रहे मकान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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PM Awas Yojana : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने सितंबर महीने तक 10 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट देने की तैयारी है। इनमें चार हजार फ्लैट जीडीए बना रहा है, जबकि 6 हजार फ्लैट निजी बिल्डरों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जीडीए ने सभी प्रोजेक्ट 30 अगस्त तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है।

PM Awas Yojana
पीएम आवास योजना के फ्लैट

नतिन कौशिक, गाजियाबाद

गाजियाबाद में जल्द ही करीब 10 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के फ्लैट मिलने का सपना साकार होने वाला है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी पीएम आवास परियोजना 30 अगस्त तक पूरी करनी होगी, ताकि 30 सितंबर सभी लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा दिया जा सके। इनमें जीडीए द्वारा तैयार किए जा रहे 5 प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिल्डरों द्वारा तैयार किए जा रहे करीब 10 हजार फ्लैट शामिल हैं। जीडीए सचिव विवेक मिश्र खुद प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं।

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लाभार्थियों को सितंबर में फ्लैटों पर मिलेगा कब्जा

विवेक मिश्र ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सभी प्रोजेक्ट का वर्तमान स्टेटस जानने के लिए हाल ही में प्राधिकरण अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डरों की समीक्षा बैठक ली थी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल्डरों की 11 स्वीकृत परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 5 परियोजनाएं करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं, जिसमें तीन परियोजनाओं को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट बिल्डरों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट की जांच कर प्राधिकरण सर्टिफिकेट जारी करेगा। यदि कोई कमी मिलती है, तो उसे बिल्डर से सही कराया जाएगा। छह परियोजना के निर्माण कार्य और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 30 अगस्त का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य से पहले ही सभी प्राइवेट बिल्डरों को निर्माण और विकास कार्य पूरा करना होगा। इसके तहत प्राधिकरण की परियोजना भी पूरी तरह इस तिथि तक तैयार करनी होंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल्डरों की जो परियोजना जल्द पूरी होने वाली है, उनके लाभार्थियों को सितंबर में फ्लैट पर कब्जा दिया जाएगा।

मधुबन बापूधाम के फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू

पीएम आवास योजना के तहत मधुबन बापूधाम में 856 फ्लैट तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण लाभार्थियों के नाम इनकी रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्हें कब्जा पत्र भी जारी किया जा रहा है।

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इन स्थानों पर बन रहे फ्लैट

जीडीए की ओर से मधुबन-बापूधाम, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर और निवाड़ी में भी फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इन पांचों परियोजना में कुल चार हजार फ्लैट बन रहे हैं। इसमें से मधुबन बापूधाम को हटा दिया जाए, तो अन्य परियोजना में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं, निजी बिल्डर भी करीब 6 हजार फ्लैट तैयार कर रहे हैं, जिसमें से कई तैयार हो गए हैं।

जीडीए सचिव की अफसरों-ठेकेदारों को हिदायत

जीडीए सचिव ने फ्लैटों के पीएम आवास योजना के फ्लैट बना रहे सभी ठेकेदारों और अधिकारियों को कड़ी हिदायत दे रखी है कि निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विवेक मिश्र, सचिव, जीडीए, ''जीडीए क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अंतर्गत सभी परियोजना 30 अगस्त तक पूरी करनी होंगी। ताकि इस साल सितंबर में सभी लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा दिया जा सके।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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