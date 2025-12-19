दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10 हजार एयर प्यूरीफायर, मंत्री आशीष सूद ने किया ऐलान
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण के लिए पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर एक फिर जोरदार हमला बोला।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण के लिए पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर एक फिर जोरदार हमला बोला।
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारे शहरी विकास विभाग ने कई सुधार किए हैं। घोघा में वेस्ट-टू-गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। क्लासरूम में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाए जाने वाले हैं। हमने आज इसका टेंडर जारी कर दिया है। हर विभाग ने ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं, ये सभी लंबी अवधि की योजनाएं हैं। इसमें समय लगेगा। मैं दिल्ली के लोगों, दिल्ली के युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पीआर एक्टिविटीज के बजाय दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए लंबी अवधि के प्रशासनिक सुधार कर रही है। उन्होंने ‘आप’ पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आलोचना करते हैं, अगर वे अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताएं तो बेहतर होगा।
आशीष सूद ने कहा कि अगर 'आप' का सच में हवा को साफ करने का इरादा होता और हमारे बच्चे जिस हवा में सांस लेते हैं, उस पर राजनीति नहीं करनी होती, तो वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करते और आधुनिक मशीनें लाते। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दी। उनके पास विज्ञापनों के लिए पैसे थे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं - सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा।