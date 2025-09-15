9 महीने में 1000 गाड़ियां और 2000 साइलेंसर हुए चोरी, फरीदाबाद में वाहन चोरों ने मचाया आतंक

स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर फरीदाबाद में वाहन चोरी और उसके साइलेंसर चुराने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। जनवरी से अब तक शहर में एक हजार से अधिक वाहन और करीब दो हजार से अधिक वाहनों के साइलेंसर गायब किए जा चुके हैं। इससे आमजनों की चिंता बढ़ गई है।

फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां प्रदेश में गुरुग्राम के बाद सबसे अधिक वाहन है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में छोटे-बड़े वाहनों की संख्या 16 लाख से अधिक है। इनमें बाइक की संख्या सबसे अधिक है। इससे सड़क पर अक्सर दबाव बना रहता है। लोगों का कहना है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वह बाजार के बाहर सड़क किनारे वाहन पार्क कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर चोर उनके वाहन गायब कर रहे हैं। इससे उनकी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा चोर घरों के बाहर खड़ी लग्जरी कार आदि के साइलेंसर भी खूब गायब कर रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि वारदात की शिकायत करने पर पुलिस तुरंत सहायता नहीं करती है। शिकायत करने के बावजूद समय पर मामला दर्ज नहीं किया जाता। इससे चोरों को फायदा मिलता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर स्थित अधिकांश चौराहों पर करीब 1200 के आसपास सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं। बावजूद इसके अभी भी शहर में कई प्रमुख स्थान हैं, जहां कैमरे नहीं हैं। इन्हीं स्थानों पर चोरी की वारदात अधिक हो रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि वाहन चोरी की वारदात पर विराम लगाने में लोगों को जागरूक होना चाहिए।

इन स्थानों पर हुई अधिक वारदात जानकारी के अनुसार, चोर सबसे ज्यादा उन इलाकों को अपना निशाना बना रहे हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके अलावा बाजारों के बाहर सड़क किनारे पार्क वाहनों को भी चुरा रहे हैं। एनआईटी-1 मार्केट, डबुआ सब्जी मंडी, सेक्टर-22 मछली मार्केट, सराय ख्वाजा, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पल्ला, सेहतपुर, आदि ऐसे जगह व बाजार हैं, जहां वाहन की चोरी अधिक हो रही। जानकार की मानें तो बाजारों में सड़क किनारे पार्क वाहनों सबसे अधिक चोरी हो रही है। साथ ही उन कॉलोनियों से भी चोरी हो रही है।