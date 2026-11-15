दिल्ली में 1000 Km नई सीवर लाइन बिछाई जा रही, किन इलाकों को फायदा? जानिए लागत
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा 1000 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी DJB द्वारा अपने एक्स हैंडल से जारी की गई है। इन योजनाओं से कई इलाकों और गांवों को सीवर नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। जानिए डिटेल।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा 1000 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी DJB द्वारा अपने एक्स हैंडल से जारी की गई है। इन योजनाओं से कई इलाकों और गांवों को सीवर नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। जानिए दिल्ली के किन हिस्सों को इसका सीधा फायदा मिलेगा साथ ही इसकी लागत क्या आने वाली है।
जानिए 1000 नई सीवर लाइन बिछाने की लागत
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, 10 बड़ी परियोजनाओं के तहत 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसे बिछाने में करीब 1629.76 करोड़ रुपये की लागत आने वाली है। इस परियोजना के तहत कई इलाकों और गांवों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ राजपुर खुर्द और मैदानगढ़ी में नए पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।
नई सीवर लाइन से किन इलाकों को होगा फायदा?
DJB के ट्वीट में बताया गया है कि ताजपुर खुर्द, ताजपुर पहाड़ी, छतरपुर एक्सटेंशन, जौनापुर, महिपालपुर, अलीगांव, टिकरी कलां, पल्ला, खेड़ा खुर्द, बाजिदपुर ठाकरान, औचंदी, कंझावला और मोहम्मदपुर माजरी सहित कई इलाकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 8 गांवों में सीवर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। राजपुर खुर्द और मैदानगढ़ी में नए पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे घरों का गंदा पानी साफ करने वाले प्लांट तक पहुंचेगा और यमुना में गंदगी कम करने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना में राजपुर खुर्द और मैदानगढ़ी में दो नए सीवेज पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इनका काम घरों से निकलने वाले गंदे पानी को पाइपलाइन के जरिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंचाना है। दरअसल, कई इलाकों में जमीन की बनावट या दूरी की वजह से गंदा पानी अपने आप सीवर लाइन में आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे में पंपिंग स्टेशन पानी को आगे भेजने में मदद करते हैं। इससे नई सीवर लाइनों को इस्तेमाल करने और घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने में आसानी होगी।
लोगों को साफ पानी और यमुना में गंदगी कम करना है लक्ष्य
इस परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य यमुना में पहुंचने वाले गंदे पानी को कम करना भी है। अभी कई कॉलोनियों और गांवों में सीवर नेटवर्क की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ऐसे में घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालों में पहुंचता है और अंततः यमुना में मिल जाता है। हालांकि, सिर्फ नई पाइपलाइन बिछाने से यमुना साफ नहीं होगी। इसके लिए घरों को सीवर कनेक्शन देना, गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना और वहां उसका सही तरीके से शोधन करना भी जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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