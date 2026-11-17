गुरुग्राम के सोहना में रहने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। शहर की 100 सोसाइटियों को जल्द ही पानी-सड़क की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

दीपक आहूजा, गुरुग्राम गुरुग्राम में सोहना विकास योजना के तहत विकसित करीब 100 रिहायशी सोसाइटियों को पानी, सीवर और सड़क मुहैया करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक कार्यालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक को जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं।

पिछले साल सोहना में रिहायशी सोसाइटी विकसित करने वाले बिल्डर एमवीएन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और जीएलएस इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका कहा गया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने लाइसेंस जारी करने की एवज में बाहरी विकास शुल्क ले लिया है। बुनियादी सुविधाएं अब तक मुहैया नहीं करवाई जा सकी हैं।

लाखों परिवार पानी के लिए भूजल पर आश्रित हैं। सड़क, सीवर आदि की व्यवस्था नहीं है। राजस्व रास्ते से सोसाइटी निवासियों को आना-जाना पड़ता है। इस वजह से सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। याचिका में यह भी कहा था कि अब तक इस विभाग की तरफ से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शुरू नहीं किया जा सका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक जे.गणेशन ने इस सिलसिले में एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और जिला उपायुक्त से जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1327 करोड़ रुपये वसूल किए सोहना विकास योजना के तहत विकसित सेक्टरों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने किफायती आवास योजना, दीनदयाल जनआवास योजना के अलावा लग्जरी परियोजनाओं के लिए करीब 114 लाइसेंस जारी किए हैं। इन लाइसेंस को देने की एवज में 1327 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। बुनियादी सुविधाएं न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय लोग पानी के लिए टैंकर या भूजल पर आश्रित सोहना स्थित ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी के प्रदीप सिंह ने बताया कि उनकी सोसाइटी गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर है। ऐसे में सड़क की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेयजल की दिक्कत है। पानी के लिए भूजल या टैंकर पर आश्रित हैं। गर्मी के दौरान काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी दिक्कत भी है। सोहना स्थित अरावली होम्स सोसाइटी निवासी नरेश यादव ने बताया कि करीब 1600 परिवार उनकी सोसाइटी में रहते हैं।

प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला उपायुक्त को भेजा जाएगा एचएसवीपी प्रशासक को निर्देश जारी हुए हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके उसे मंजूरी के लिए जिला उपायुक्त को भेजा जाए। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कमेटी मौके का निरीक्षण करे। इमें वरिष्ठ नगर योजनाकार, जिला नगर योजनाकार, संपदा अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी शामिल हैं।

एचएसवीपी को खर्च का आकलन करना होगा सोहना में पानी, सीवर, सड़क के अलावा कूड़ा निस्तारण, स्लाटर हाउस, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, दमकल केंद्र, बिजली घर, जल और सीवर शोधन संयंत्र के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके साथ-साथ इन सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए आने वाले खर्च का आकलन भी एचएसवीपी को करके देना होगा।