100 shops to be demolished in Faridabad to Railway Road widening municipal corporation issues notices फरीदाबाद में रेलवे रोड चौड़ा करने को टूटेंगी 100 दुकानें, नगर निगम ने लगाए नोटिस; दुकानदारों में हड़कंप
फरीदाबाद में रेलवे रोड चौड़ा करने को टूटेंगी 100 दुकानें, नगर निगम ने लगाए नोटिस; दुकानदारों में हड़कंप

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 22 Sep 2025 07:11 AM
फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन रेलवे रोड को चौड़ा करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई सौ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा।नगर निगम प्रशासन ने इन सभी दुकानों पर नोटिस लगा दिए हैं। इससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

गांधी कॉलोनी के सामने रेलवे रोड पर भगत सिंह चौक से लेकर ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास तक दुकानें बनी हुई हैं। ये दुकानें गांधी कॉलोनी में आती हैं। एनआईटी-पांच भगत सिंह चौक से लेकर थोड़ा आगे तक यह सड़क चार लेन हैं, लेकिन आगे चलकर यह सड़क संकरी है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत नए सिरे से बनाई जा रही है। इस कारण अब रेलवे रोड को भी चौड़ा करने की तैयारी चल रही है।

यह प्रक्रिया स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी शुरू हुई थी, लेकिन तब कार्य नहीं हो पाया था। अब नगर निगम प्रशासन ने रेलवे रोड को नए सिरे से बनाने की तैयारी कर ली है। निगम की जांच में सामने आया है कि रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाई गई हैं। अब इस रोड को मुक्त करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने दुकानों पर शनिवार दोपहर को नोटिस लगा दिए। नोटिस लगने के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की है ।

दुकानदारों ने दुकानों की रजिस्ट्री होने का दावा किया : दुकानदारों ने बताया कि वो यहां पर वर्षों से दुकानें चला रहे हैं। उनके नाम रजिस्ट्री भी हैं। लोग यहां 40 वर्ष से दुकान चला रहे हैं। दुकानदार सतपाल प्रजापति ने बताया कि उनकी दुकान 38 वर्ष से चल रही है। उनके पिता किराये पर लेकर इस दुकान को चलाते थे। साल 2016 में उन्होंने इस दुकान को खरीद लिया था। अब नगर निगम प्रशासन ने दुकानों पर तोड़फोड़ करने का नोटिस लगा दिया है। यहां तकरीबन 100 दुकानें हैं। दुकानों को तोड़ने का नोटिस लगाने से दुकानदारों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम 85 फीट जमीन लेना चाहता है। फिलहाल यहां 35 से 40 फीट तक जमीन पर सड़क बनी हुई है। 45 फीट जमीन लेने के लिए निगम यहां तोड़फोड़ करने की तैयारी कर रहा है। सोमवार या इसके बाद यहां निगम कार्रवाई कर सकता है।

चार लेन की रोड बनेगी

भगत सिंह चौक से आगे तक यह चार लेन की रोड है। अब इसे ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास तक चार लेन का बनाया जाएगा। चार लेन का बनाने के साथ-साथ इसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। यहां पर नई सीवर लाइन भी डाली जा सकती है, क्योंकि यहां पर बार-बार सीवर जाम होता है। इससे आम लोगों के साथ-साथ रेलवे यात्रियों को भी आवागमन करने में परेशानी होती है।

धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम, ''रेलवे के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। यह रेलवे की जमीन है। नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है तो नए सिरे से यहां सड़क की जरूरत है। रेलवे के साथ मिलकर जमीन की पैमाईश की जाएगी। पैमाईश होने पर तय होगा कि कितनी चौड़ी सड़क बनेगी।''