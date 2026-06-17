Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में चलेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सफर को मंजूरी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद शहर में सिटी बस सेवा के तहत 100 और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बसों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बसों की संख्या बढ़ने से दैनिक यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। 

गाजियाबाद में चलेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सफर को मंजूरी

गाजियाबाद शहर के दैनिक यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को अब मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 100 और इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाई जाएंगी। नगर विकास विभाग ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके संचालन से यात्रियों की ऑटो और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, वहीं नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और महिलाओं को आवागमन में काफी हद तक राहत मिलेगी।

17 बसों की बैटरी खराब

परिवहन निगम के पास शहर के दैनिक यात्रियों के सफर के लिए 50 इलेक्ट्रिक सिटी बस हैं। इनमें से 17 बसों की बैटरी खराब हो गई थी, जिसके चलते ये डिपो में खड़ी हैं। शहर की करीब 35 लाख की आबादी है। बसें पहले से ही कम थीं और बैटरी पैक खराब होने के बाद यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश लोगों को ऑटो, ई-रिक्शा और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद बनेगा स्मार्ट सिटी, इन 5 योजनाओं पर जल्द काम शुरू करेगा नगर निगम

कई रूटों पर पीक आवर्स के दौरान जाम की समस्या

इससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ सड़कों पर यातायात का दबाव भी बढ़ता है। कई प्रमुख मार्गों पर पीक आवर्स के दौरान जाम की समस्या आम हो गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को देखते हुए 100 सिटी बसों के संचालन की योजना को मंजूरी मिल गई है। ये बसें गाजियाबाद क्षेत्र को जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद इन बसों को शहर के प्रमुख मार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और आवासीय इलाकों से जोड़ा जाएगा।

महिलाओं-छात्रों को लाभ होगा

बसों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण रूट पर बसें नहीं चल पा रही हैं। एयरपोर्ट का रूट भी इन्हीं में से एक है। कई पॉश इलाकों में भी बसों की कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि शहर की बड़ी आबादी रोजाना सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती है। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए बेहतर विकल्प की आवश्यकता रहती है। सिटी बसों की संख्या बढ़ने से महिलाओं और छात्राओं को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी पर बनेगा 1.2 KM लंबा फ्लाईओवर, इन रूटों पर घटेगा जाम

नोएडा एयरपोर्ट के रूट पर 18 बसें चलाने को मंजूरी

वहीं, संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में मंगलवार को जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 18 बसों के परमिट को मंजूरी दी गई। मेरठ मंडल कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रबूपुरा से बॉटेनिकल गार्डन वाया यमुना एक्सप्रेसवे, सेक्टर-21, सेक्टर-20, सलारपुर अंडरपास, दनकौर गोलचक्कर, सेक्टर-17 और सेक्टर-26 होते हुए परी चौक तक के रूट के लिए चार बसों को परमिट दिए गए। बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-22डी, सालारपुर अंडरपास, गोलचक्कर सेक्टर-17 और सेक्टर-26 होते हुए सूरजपुर, कलेक्ट्रेट और मोंगली गांव तक दो बसों को परमिट जारी किए गए। जेवर एयरपोर्ट से परी चौक तक 12 बसों के लिए परमिट को मंजूरी मिली।

केएन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम, ''सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 100 सिटी बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। नगर विकास विभाग बसों को उपलब्ध कराएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और यातायात व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।''

ये भी पढ़ें:नोएडा से दिल्ली के आनंद विहार के लिए भी चलेंगी ई-बसें, समझिए पूरा रूट मैप
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Jewar Airport
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।