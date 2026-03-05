Hindustan Hindi News
रिठाला में आग से 100 झुग्गियां खाक, 1 लड़की की मौत, मजदूर बोले- जो कमाया सब खत्म हो गया…

Mar 05, 2026 01:51 pm IST
बेघर हुए लोगों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जो पास की फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन साइट और छोटी जगहों पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे। मजदूरों ने घटना के बाद आपबीति सुनाई।

रिठाला में आग से 100 झुग्गियां खाक, 1 लड़की की मौत, मजदूर बोले- जो कमाया सब खत्म हो गया…

गुरुवार सुबह दिल्ली के रिठाला इलाके में झुग्गियों के एक झुंड में भीषण आग लग गई, जिसमें एक 17 साल की लड़की की मौत हो गई। इस हादसे में 100 से ज्यादा झोपड़ियां जल गईं, जिससे दर्जनों प्रवासी परिवार बेघर हो गए। बेघर हुए लोगों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जो पास की फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन साइट और छोटी जगहों पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे। मजदूरों ने घटना के बाद आपबीति सुनाई।

परिवार बोले- सब कुछ खत्म हो गया

कई परिवारों ने कहा कि आग में उनका सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आग लगने के दौरान उन्हें बिना सामान के भागना पड़ा। बिहार के एक मजदूर रमेश कुमार भी इस इलाके में रह रहे हैं, उन्होंने कहा, “जब आग लगी तो हम अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। कुछ ही मिनटों में सब कुछ जल गया। हमारी झोपड़ी, कपड़े, पैसे और डॉक्यूमेंट्स- सब कुछ राख हो गया।”

चीख-पुकार सुनक जागे…

पश्चिम बंगाल के एक और व्यक्ति ने कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने बच्चों को जगाने और भागने का भी मुश्किल से समय मिला। उसने कहा, "हम चीख-पुकार की आवाज सुनकर जागे और देखा कि हर जगह आग लगी है। हम किसी तरह बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। हम झोपड़ी से कुछ भी नहीं बचा सके। हमारा सारा सामान जल गया है।"

कुछ ही मिनटों में जो कमाया खत्म हो गया

कुछ लोग अपनी झोपड़ियों के जले हुए हिस्सों में कुछ बचाकर लाने लायक सामान ढूंढते दिखे। उत्तर प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर ने कहा, “हमने सालों तक मेहनत करके यह छोटी सी झोपड़ी बनाई और घर का सामान इकट्ठा किया। कुछ ही मिनटों में, हमने जो कुछ भी कमाया था, वह सब खत्म हो गया।”

प्लास्टिक, लकड़ी और कपड़े से तेजी से फैली आग

इस मामले में एक फायर ऑफिसर ने कहा, “कॉल मिलने के तुरंत बाद टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया। आग ने पहले ही क्लस्टर में कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया था।” अधिकारियों ने कहा कि आग तेजी से फैली क्योंकि झोपड़ियाँ एक-दूसरे के बहुत पास बनी थीं और कई में प्लास्टिक शीट, लकड़ी के तख्ते और कपड़े जैसी बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाली चीजें थीं।

17 वर्षीय लड़की की जली हुई लाश मिली

फायरफाइटर्स और लोकल पुलिस वालों ने रेस्क्यू और कूलिंग ऑपरेशन किया और सुबह करीब 6.30 बजे तक आग पर काबू पा लिया। ऑफिसर ने कहा, “आग 100 से ज़्यादा झोपड़ियों और पास के पेपर रोल और कार्डबोर्ड के गोदाम तक फैल गई थी और कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट के दरवाज़े और खिड़कियों में भी आग लग गई थी। एक 17 साल की लड़की की जली हुई बॉडी भी मिली। उसकी बॉडी को PCR से BSA हॉस्पिटल भेजा गया।”

Ncr News Delhi
