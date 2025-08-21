DEVI Bus Delhi : दिल्ली में सड़कों पर नहीं उतर पा रहीं 100 'देवी' बसें, इन 2 वजहों फंसा संचालन

दिल्ली में 100 'देवी' बसों का संचालन महीनों बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की वजह से ये बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अप्रैल से जुलाई तक करीब एक हजार से ज्यादा बसों के सड़कों से हटने से रूटों पर बसों की कमी है।

राजधानी दिल्ली में 100 'देवी' बसों का संचालन महीनों बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की वजह से ये बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अप्रैल से जुलाई तक करीब एक हजार से ज्यादा बसें उम्र पूरी होने के कारण दिल्ली की सड़कों से हट चुकी हैं और रूटों पर बसों की कमी है। इसके बावजूद 100 'देवी' बसों के संचालन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया गया।

दिल्ली में मई में 400 और जून में 105 देवी बसों को सीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। इन बसों को राजधानी के अंदरूनी रूटों पर उतारा गया तो लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिली, लेकिन कुछ रूटों पर इनका संचालन तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताओं में फंस गया है। इन बसों को केशोपुर डिपो में खड़ा किया गया है।

डीटीसी के एक अधिकारी का कहना है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिर संचालन शुरू होगा। वहीं, बसों के न मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है।

डीटीसी के सीनियर अधिकारी ने बताया कि देवी बसों को इस तरह से संचालित किया जा रहा है ताकि पुरानी बसें हटने के कारण प्रभावित हुए रूटों पर यात्रियों को परेशानी न हो। 12 मीटर लंबी बसों के बड़े रूटों को व्यवस्थित करने के लिए दोनों तरफ से देवी बसों से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है।