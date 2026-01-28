सैन्य बल में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष सेवा जरूरी, दिल्ली HC ने इस्तीफा दे चुके CISF जवान को दिया झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम 10 साल सेवा देना जरूरी है। हाईकोर्ट का तर्क था कि एक सैन्य बल तैयार (ट्रेनिंग) करने में लाखों का खर्च आता है। ऐसे में जवान द्वारा मर्जी से नौकरी छोड़ने पर राजकोष नुकसान नहीं उठाएगा।
जस्टिस बी कामेश्वर राव एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पाने के बाद नौकरी छोड़ने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया। इस उम्मीदवार ने ट्रेनिंग के समय जमा कराए गए 2 लाख 57 हजार 544 रुपये ब्याज सहित वापस कराने के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका खारिज की : बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सैन्य बल में आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि ट्रेनिंग पर खर्च होने वाली रकम जमानत के तौर पर संबंधित सैन्य बल में जमा की जाएगी। यदि किसी कारणवश नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जमा रकम वापस नहीं होगी। बेंच ने कहा कि इसके लिए बकायदा उम्मीदवार से सहमति पत्र भी लिया जाता है। इस मामले भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था।
पारिवारिक कारणों का हवाला देकर छोड़ी थी नौकरी
सीआईएसएफ में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रेनिंग के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। उसने नौकरी छोड़ने के लिए पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था। सीआईएसएफ की तरफ से इस उम्मीदवार की मनोवैज्ञानिकों से काउंसिलिंग भी कराई गई पर वह अपनी बात पर अडिग रहा। इसके बाद विभाग ने कोई रास्ता निकलते न देख उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया था।
नौकरी के दूसरे विकल्प भी तलाशना जारी रखा
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि सीआईएसएफ में प्रशिक्षण शुरू करने के दौरान ही याचिकाकर्ता ने नौकरी के दूसरे विकल्प भी तलाशना जारी रखा। इस बीच उसने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर नियुक्ति पा ली। सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि याचिकाकर्ता की नौकरी छोड़ने की वजह दूसरी सरकारी नौकरी पाना था। बेंच ने कहा कि जमानत राशि इसीलिए जमा की जाती है, ताकि नियुक्ति पाने वाला जवान कम से कम 10 साल देश की सेवा में दे। लेकिन नौकरी पाकर भी विकल्प तलाशना अपने कर्तव्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है।