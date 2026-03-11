ठगी के मामले में 10 साल पुरानी रसीदों ने निभाई अहम भूमिका, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया
निवेश के नाम पर रेलवे से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग से लाखों रुपये ठगने वाले के खिलाफ 10 साल से संभालकर रखी गई डाकघर की रसीदें अहम सबूत साबित हुईं। तीस हजारी कोर्ट ने 23.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
सेवानिवृत्त होने पर अच्छी रकम मिली थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभि सेठी की अदालत कुलतार सिंह की शिकायत पर मामले की सुनवाई कर रही थीं। शिकायतकर्ता कुलतार ने बताया कि भारतीय रेलवे से गार्ड के पद से 31 अगस्त 2015 को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अच्छी रकम मिली थी। कुलतार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के दोस्त जसपाल सिंह ने उन्हें अपने व्यवसाय ‘फ्लाई विंग्स’ में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया।
जमापूंजी से निकालकर दी थी रकम
कुलतार ने भरोसे में आकर मार्च 2016 से अक्तूबर 2018 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 23.50 लाख रुपये आरोपी को दिए। इसमें से बड़ी राशि उन्होंने अपने बैंक खाते और डाकघर की जमापूंजी से निकालकर दी थी। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया।
बैंक स्टेटमेंट व रसीदों को माना विश्वसनीय
अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए बैंक स्टेटमेंट और डाकघर की निकासी रसीदें यह साबित करने के लिए ठोस सबूत थे कि उनके पास आरोपी को देने के लिए धन उपलब्ध था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक बार चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद यह आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि चेक किसी देनदारी के लिए नहीं दिया गया था। इसमें वह पूरी तरह विफल रहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जसपाल सिंह को दोषी ठहराया।
विरोधाभासी बयान में फंसा आरोपी
बचाव पक्ष में आरोपी जसपाल सिंह ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता से कोई रकम नहीं ली है। उनकी बेटे से दोस्ती के नाते 2.52 लाख रुपये का ऋण लिया था। जसपाल ने दलील दी कि उसने यह चेक केवल सुरक्षा के तौर पर खाली हस्ताक्षर करके दिया था, जिसे बाद में गलत तरीके से भरा गया।
आरोपी ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायतकर्ता के पास उसे 23.50 लाख रुपये देने की वित्तीय क्षमता ही नहीं थी और उन्होंने बैंक व डाकघर से जो पैसे निकाले थे, वे घर बनाने और बेटी की शादी में खर्च कर दिए थे। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।
