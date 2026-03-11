Hindustan Hindi News
ठगी के मामले में 10 साल पुरानी रसीदों ने निभाई अहम भूमिका, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया

Mar 11, 2026 06:10 am IST
निवेश के नाम पर रेलवे से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग से लाखों रुपये ठगने वाले के खिलाफ 10 साल से संभालकर रखी गई डाकघर की रसीदें अहम सबूत साबित हुईं। तीस हजारी कोर्ट ने 23.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है।

सेवानिवृत्त होने पर अच्छी रकम मिली थी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभि सेठी की अदालत कुलतार सिंह की शिकायत पर मामले की सुनवाई कर रही थीं। शिकायतकर्ता कुलतार ने बताया कि भारतीय रेलवे से गार्ड के पद से 31 अगस्त 2015 को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अच्छी रकम मिली थी। कुलतार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के दोस्त जसपाल सिंह ने उन्हें अपने व्यवसाय ‘फ्लाई विंग्स’ में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया।

जमापूंजी से निकालकर दी थी रकम

कुलतार ने भरोसे में आकर मार्च 2016 से अक्तूबर 2018 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 23.50 लाख रुपये आरोपी को दिए। इसमें से बड़ी राशि उन्होंने अपने बैंक खाते और डाकघर की जमापूंजी से निकालकर दी थी। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया।

बैंक स्टेटमेंट व रसीदों को माना विश्वसनीय

अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए बैंक स्टेटमेंट और डाकघर की निकासी रसीदें यह साबित करने के लिए ठोस सबूत थे कि उनके पास आरोपी को देने के लिए धन उपलब्ध था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एक बार चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद यह आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि चेक किसी देनदारी के लिए नहीं दिया गया था। इसमें वह पूरी तरह विफल रहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जसपाल सिंह को दोषी ठहराया।

विरोधाभासी बयान में फंसा आरोपी

बचाव पक्ष में आरोपी जसपाल सिंह ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता से कोई रकम नहीं ली है। उनकी बेटे से दोस्ती के नाते 2.52 लाख रुपये का ऋण लिया था। जसपाल ने दलील दी कि उसने यह चेक केवल सुरक्षा के तौर पर खाली हस्ताक्षर करके दिया था, जिसे बाद में गलत तरीके से भरा गया।

आरोपी ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायतकर्ता के पास उसे 23.50 लाख रुपये देने की वित्तीय क्षमता ही नहीं थी और उन्होंने बैंक व डाकघर से जो पैसे निकाले थे, वे घर बनाने और बेटी की शादी में खर्च कर दिए थे। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

