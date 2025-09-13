नोएडा के स्कूल में खाना खाते समय 10 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया, उसमें किसी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। ऐसे में मौत का असली कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

नोएडा के एक स्कूल से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर लंच ब्रेक के दौरान खाना गले में अटकने से 10 साल की एक छात्रा की अचानक मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन को इस घटना के बारे में उस वक्त पता चला जब बच्ची खाना खाने के बाद सीढ़ियों के पास अचानक गिर पड़ी। जिसके बाद उसे पास के एक अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि बच्ची के परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही बरतने और विरोधाभासी दावे करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ले जाने पर स्कूल के लोगों ने उसे वहां भर्ती करवाने की बजाय उसका इलाज कराने की कोशिश की, जिससे की महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना नोएडा के सेक्टर 31 स्थित प्रेसिडियम स्कूल में हुई और पीड़िता की पहचान छठी कक्षा की छात्रा तनिष्का शर्मा के रूप में हुई है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल जाने से पहले तनिष्का पूरी तरह से स्वस्थ थी। लेकिन दोपहर को स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान खाना खाते समय तनिष्का की ग्रासनली में खाने की कोई वस्तु फंस गई।

स्कूल प्रबंधन ने पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लंच के बाद बच्ची टॉयलेट गई थी और वहां से बाहर आते समय सीढ़ियों से गिर पड़ी। जिसके बाद स्कूल प्रशासन के लोग उसे स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर कैलाश अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया, उसमें किसी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। ऐसे में मौत का असली कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि इस आपातस्थिति से निपटने में स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या किसी तरह की कोई चूक हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, जांच में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस बीच बच्ची के माता-पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। माता-पिता का दावा है कि उस सुबह तनिष्का पूरी तरह स्वस्थ थी।

बच्ची की मां का दावा है कि स्कूल के कर्मचारियों ने घटना के बारे में विरोधाभासी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय पहले अस्पताल में उसका इलाज कराने की कोशिश करते हुए महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दिया।

परिवार का कहना है कि शुरुआत में कर्मचारियों ने उनसे कहा था कि बच्ची खाना खाते समय बेहोश हो गई थी, लेकिन बाद में कर्मचारियों ने बताया कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गिर गई थी। छात्रा के चाचा ने कहा, 'ये विरोधाभासी बातें संदेह पैदा करती हैं।'