नोएडा एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का मौका, 10 हजार फ्लैट बनेंगे; किन बिल्डर्स के प्रॉजेक्ट
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास करीब 10 हजार फ्लैट बनेंगे। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने करीब दो वर्षों में आठ नए ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए हैं, जिनमें सोसाइटियां आकार लेंगी।
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास करीब 10 हजार फ्लैट बनेंगे। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने करीब दो वर्षों में आठ नए ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए हैं, जिनमें सोसाइटियां आकार लेंगी। यीडा के एसीईओ ने बताया कि एयरपोर्ट के आने के बाद शहर में कई नई विकास परियोजनाओं का काम शुरू हुआ है।
आवासीय योजनाओं के जरिए शहर में करीब 30 हजार से अधिक भूखंड आवंटित हो चुके हैं, जबकि 1100 से अधिक आवंटियों ने कंप्लीशन भी प्राप्त कर लिया है। एयरपोर्ट भी जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में प्राधिकरण क्षेत्र में बसावट और औद्योगिक गतिविधियां तेज करने पर जोर दे रहा है।
इसी कड़ी में वर्ष 2024 से अब तक शहर में करीब आठ नए ग्रुप हाउसिंग के छोटे बड़े भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें करीब 10 हजार से अधिक फ्लैट तैयार होंगे। इन भूखंड से यीडा की आमदनी बढ़ी है तो वहीं शहर में गगनचुंबी इमारतों का रास्ता भी साफ हुआ है। यह सभी भूखंड यीडा सेक्टर 22डी में आवंटित हुए हैं।
एसीईओ यीडा ने क्या कहा
एसीईओ यीडा राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में आठ नए ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए गए हैं, इनमें सभी बड़े बिल्डरों को भूमि दी गई हैं। जल्द ही मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इन परियोजनाओं में करीब दस हजार फ्लैट तैयार हो सकेंगे।
13 वर्ष बाद ग्रुप हाउसिंग के भूखंड आवंटित
यमुना सिटी में करीब 13 वर्ष बाद ग्रुप हाउसिंग के भूखंड आवंटित किए गए। इससे पहले 2011 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना निकाली गई थी। अब यमुना सिटी में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं की संख्या 19 हो गई है। हालांकि, अधिकांश परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कुछ एनसीएलटी में भी हैं, जिनमें काफी खरीदार फंसे हैं। ऐसे में बिल्डरों को भी फ्लैट बेचने के लिए निर्माण गुणवत्ता बेहतर करनी होगी।
सेक्टर-22डी में इन बिल्डरों को भूखंड दिए
परियोजना- क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
पूर्वांचल-52315
गौर संस- 47755
अरिहंत- 45731
पूर्वांचल- 42406
एल्डिगो- 32379
एल्डिगो- 20235
एल्डिगो- 20235
विभोर वैभव- 20235
