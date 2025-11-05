Hindustan Hindi News
दिल्ली छठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर है, NCR के इन 5 शहरों में ज्यादा पलूशन

संक्षेप: सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले महीने 'PM 2.5' वाले पलूशन के मामले में देश के 10 सबसे बुरे हाल वाले शहर एनसीआर में ही हैं। हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली इस मामले में छठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर है।

Wed, 5 Nov 2025 07:46 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के कई शहर सर्दियों की शुरुआत में ही एक बार फिर गैस चैंबर बन चुके हैं। स्मॉग के काले चादर से ढंके इन शहरों लोग खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतों से जूझ रहे हैं तो सरकारें लीपापोती में जुटी हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले महीने 'PM 2.5' वाले पलूशन के मामले में देश के 10 सबसे बुरे हाल वाले शहर एनसीआर में ही हैं। हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली इस मामले में छठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर है। ज्यादा प्रदूषित वे शहर हैं जिनकी अक्सर चर्चा नहीं होती।

रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का धारूहेड़ा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां अक्टूबर में औसत मासिक पीएम 2.5 सांद्रता (सघनता) 123 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी। दिल्ली में यह 107 दर्ज किया गया और राष्ट्रीय राजधानी इस मामले छठे स्थान पर रही। CREA के मुतबाकि अक्टूबर में देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रोहतक था। तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे पर नोएडा, पांचवें पर बल्लभगढ़, छठे पर दिल्ली, सातवें पर भिवाड़ी, आठवें पर ग्रेटर नोएडा, नौवें पर हापुड़ और दसवें पर गुरुग्राम रहा।

एक महीने में बड़ा उछाल

दिल्ली में एक ही महीने में औसतन पीएम 2.5 सांद्रता के स्तर में भारी उछाल दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में इसका औसत 36 था जोकि अक्तूबर में 107 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर में पराली जलाने का योगदान दिल्ली के PM2.5 स्तर में 6% से भी कम रहा, लेकिन अचानक हुई तेज बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सालभर चलने वाले उत्सर्जन स्रोतों का प्रभाव अधिक है। केवल मौसमी योजनाओं (जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) से आगे बढ़कर लंबी अवधि की नीतियों और समाधान तैयार करने की आवश्यकता है।'

पिछले साल दिल्ली थी टॉप

अक्टूबर 2024 में भी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहर एनसीआर से ही थे। हालांकि, तब दिल्ली सबसे आगे थी, जहां PM 2.5 का सांद्रता का मासिक औसत 111 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। दूसरे स्थान पर 110 औसत के साथ गाजियाबाद दूसरे और मुजफ्फरनगर तीसरे स्थान पर था।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
