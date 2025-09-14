10 mini buses will run from Noida depot to villages during Navratri, see all routes नोएडा डिपो से गांवों के लिए चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों तक लाभ; ये होंगे रूट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News10 mini buses will run from Noida depot to villages during Navratri, see all routes

नोएडा डिपो से गांवों के लिए चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों तक लाभ; ये होंगे रूट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाSun, 14 Sep 2025 06:39 AM
नोएडा-नोएडा के गांव-देहातों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर है। नवरात्र में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलेंगी। ये बसें 40 से अधिक गांवों को जोड़ेंगी। डिपो में कुछ दिन पहले पांच बसें आ गई थीं। वहीं, पांच अन्य बसें शनिवार को डिपो पहुंची गईं। 10 मिनी बसों के चलने से शहर और गांवों के जुड़ने को नई रफ्तार मिलेगी।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि 10 बसें मुख्यालय से मिल गई हैं। सभी बसें डीजल से चलने वाली हैं। यूरो-6 बसें होने के कारण इनके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिचालन में कोई समस्या नहीं है। 44 सीटों वाली बसों को चलाने के लिए ग्रामीण मार्गों का सर्वे हुआ था। जिन इलाकों में बसों की सुविधा नहीं है और बसें वहां तक जा सकती हैं, इसके लिए रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को दी गई थी।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि सर्वे में सड़कों की स्थिति, सड़कें बसों के जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, बसें मुड़ सकती हैं या नहीं, रूट पर यात्रियों की संभावित संख्या, राजस्व आदि जरूरी बिंदुओं को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय की ओर से बसें उपलब्ध करा दी गई हैं। अगले हफ्ते गाजियाबाद परिवहन विभाग में बसों के परमिट की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें करीब 8 से 10 दिन लगेंगे। इसके बाद बसों की सुविधा निर्धारित रूट पर शुरू कर दी जाएगी।

गांव के लोगों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा

किसान नेता चौधरी बीसी प्रधान ने कहा कि मिनी बसों के चलने से जिले की बड़ी संख्या में आबादी को राहत मिलेगी। इन सभी रूट पर बसों की सुविधा जरूरी थी। ग्रामीण इलाकों के लोग विशेषतौर पर या तो निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैब, बाइक और टैक्सी पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह सब महंगे होते हैं। इसका सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ता है। इससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा और उनके लिए भी परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इन गांव के छात्र-छात्राओं को भी स्कूल आने जाने में मदद मिलेगी।

महिला और बुजुर्गों को सीट में वरीयता देने के निर्देश

क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि चालक और परिचालकों को महिलाओं और बुजुर्गों को सीट उपलब्ध कराने में वरीयता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों से अच्छे व्यवहार और बसों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चालक और परिचालकों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है।

इन रूट पर संचालन किया जाएगा

10 मिनी बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा परी चौक-रबूपुरा-झांझर-रन्हैरा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-जेवर कट-जहांगीरपुर-लौदाना, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-नहर-बिलासपुर-दनकौर-झाझर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-जेवर-हामिदपुर-झुप्पा, नोएडा-परिचौक-रबूपुरा-तिर्थली-करौली-गोविंदगढ़-कोठरा-झुप्पा, नोएडा-खेड़ामोड़-तकीपुर-अनवरपुर-सुहेदी-मोहद्दीनपुर, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-महावर, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-कलौंदा, नोएडा-डेहरा-झाल और नोएडा-छायसा तक संचालित की जाएंगी।