दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप, जानिए रेखा सरकार का नया प्लान

दिल्ली सरकार रेबीज के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी प्लानिंग के तहत दिल्ली के आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की खबर सामने आई है। रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया, अगले दो सालों में UNDP के साथ मिलकर लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग को माइक्रोचिप लगाई जाएगी।

दिल्ली में हुई एनिमल वेलफेयर की बैठक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, कई सालों से दिल्ली में एनिमल वेलफेयर का कोई काम नहीं हुआ है। एक साल बाद तो ये बैठक हुई है। बीती केजरीवाल सरकार पर नाम लिए बगैर हमला करते हुए कहा, इससे पहले कई सालों तक कोई बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि पिछली सरकार में उपस्थिति नहीं होती थी। आज की बैठक में हम लोगों ने जरूरी फंड पास किए हैं, जो बोर्ड को दिए जाने थे।

आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप कपिल मिश्रा ने बताया पशुओं से जुड़ी जो भी समस्याएं आ रही थीं, उसके लिए बोर्ड को हमने क्षमताएं दी हैं। हर जिला लेवल पर हम एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि यूएनडीपी के साथ मिलकर दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स की माइक्रोचिपिंग करने का काम करेंगे। इसके लिए करीब 10 लाख डॉग्स को 2 साल में माइक्रोचिप लगाने का प्रस्ताव लाया गया है।