दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप, जानिए रेखा सरकार का नया प्लान

रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया, अगले दो सालों में UNDP के साथ मिलकर लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग को माइक्रोचिप लगाई जाएगी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 06:15 PM
दिल्ली सरकार रेबीज के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी प्लानिंग के तहत दिल्ली के आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की खबर सामने आई है। रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया, अगले दो सालों में UNDP के साथ मिलकर लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग को माइक्रोचिप लगाई जाएगी।

दिल्ली में हुई एनिमल वेलफेयर की बैठक

एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, कई सालों से दिल्ली में एनिमल वेलफेयर का कोई काम नहीं हुआ है। एक साल बाद तो ये बैठक हुई है। बीती केजरीवाल सरकार पर नाम लिए बगैर हमला करते हुए कहा, इससे पहले कई सालों तक कोई बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि पिछली सरकार में उपस्थिति नहीं होती थी। आज की बैठक में हम लोगों ने जरूरी फंड पास किए हैं, जो बोर्ड को दिए जाने थे।

आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी माइक्रोचिप

कपिल मिश्रा ने बताया पशुओं से जुड़ी जो भी समस्याएं आ रही थीं, उसके लिए बोर्ड को हमने क्षमताएं दी हैं। हर जिला लेवल पर हम एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि यूएनडीपी के साथ मिलकर दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स की माइक्रोचिपिंग करने का काम करेंगे। इसके लिए करीब 10 लाख डॉग्स को 2 साल में माइक्रोचिप लगाने का प्रस्ताव लाया गया है।

आवारा कुत्तों की बहस यहां से शुरू हुई

आपको बताते चलें कि अगस्त महीना से दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर बहस जारी है। इसके शुरूआत सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद सामने आई थी, जिसमें अदालत की एक पीठ ने 11 अगस्त को मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के अधिकारियों से सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। पीठ ने अधिकारियों से शुरुआत में 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने को कहा था। इसके बाद लंबी बहस और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे।