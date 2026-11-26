काम की बात: कई इलाकों में आज पानी की किल्लत, रोजगार मेला 26 नवंबर को; दिल्ली-NCR की 10 जरूरी खबरें
दिल्ली-एनसीआर की जरूरी खबरें आपसे छूट न जाए, इसलिए हम 10 ऐसी खबरें आपके सामने लाते हैं। काम की ये खबरें छोटी जरूर होती हैं, लेकिन इनकी जानकारी होने से काफी सहूलियत होती है। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही काम की 10 खबरों पर।
कई इलाकों में आज पानी किल्लत रहेगी
भूमिगत जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई कार्य के कारण कई इलाकों में गुरुवार को पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार पानी भरकर रख रहें। कंट्रोल रूप में 1916 पर फोन कर टैंकर मंगाया जा सकता है।
हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट बंद रहेगी
येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट नंबर-2 में कुछ बदलाव किया जा रहा है। इससे फेज-चार के स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक आवागमन की सुविधा की जाएगी। इस कार्य के लिए यह लिफ्ट अस्थायी तौर पर अगली सूचना तक बंद रहेगी। अभी लिफ्ट नंबर एक का उपयोग करें।
न्यू अशोक नगर मेट्रो जाने का रास्ता प्रभावित रहेगा
नोएडा से न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन चालकों को अभी दो सप्ताह से अधिक समय तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड का काम पूरा नहीं होने के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान एक कैरिजवे बंद रहेगा।
सर्टिफिकेट कोर्स में पांच फरवरी तक आवेदन करें
आईआईटी में एआई क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी पांच फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी www.cepqip.iitd.ac.in/post/program/ से प्राप्त की जा सकती है।
शोध कार्यक्रमों के लिए नई सुविधाएं शुरू
दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में स्नातक छात्रों के शोध और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। ओआईपी के जरिए विदेशी विश्वविद्यालयों से साझेदारी, छात्र-शिक्षक आदान-प्रदान और संयुक्त शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।
फुटबॉल के जिलास्तरीय ट्रायल 26 को
गाजियाबाद जिला खेल क्रीड़ाधिकारी राम मिलन ने बताया कि सीनियर महिला फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन पांच से 12 दिसंबर तक कानपुर में होगा। इसके लिए जिले की महिला फुटबाल टीम के चयन के लिए जिलास्तरीय चयन ट्रायल 26 नवंबर को डीपीएस मेरठ रोड में आयोजित होगा। चयनित खिलाड़ियों को 27 नवंबर को मेरठ में मंडलीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेना होगा।
शहर में डार्क स्पॉट दूर करने की तैयारी
कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर के लिए गाजियाबाद नगर निगम डार्क स्पॉट दूर करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टीम ने बुधवार को इंदिरापुरम के पार्कों, कॉलोनियों की अंदरुनी गलियों और मुख्य रास्तों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां स्ट्रीट लाइट नहीं हैं या खराब हैं उन स्थानों को चिह्नित किया गया।
रोजगार मेला 26 नवंबर को लगेगा
फरीदाबाद के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंडल रोजगार कार्यालय की ओर से 26 नवंबर को बल्लभगढ़ स्थित उपमंडल रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह नौ बजे शुरू होगा। इसमें क्षेत्र की सात से आठ निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी।
कॉपी के लिए 50 रुपये देने होंगे
नोएडा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कॉपी के लिए 50 रुपये देने होंगे। पहले पांच रुपये देने पड़ते थे। एक महीने पहले से निर्धारित राशि लागू कर दी गई है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि निशुल्क कॉपी से फोटोकॉपी कराकर काम लिया जा सकता है।
सीएम तीर्थ यात्रियों की ट्रैन रवाना करेंगे
हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर को चार दिवसीय निशुल्क वाराणसी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष ट्रैन को हरीझंडी दिखाकर रवाना करेंगें। यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।