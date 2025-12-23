दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, लोगों से की 1 करोड़ की ठगी; जानिए कैसे फंसाते थे लोगों को जाल में

संक्षेप: आरोपियों ने अपने शिकार का भरोसा जीतने के लिए कथित तौर पर RBI, दिल्ली हाई कोर्ट, IRDAI, NPCI और बीमा लोकपाल के जाली लोगो और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस दौरान निशांत चौहान नाम के शख्स को तब पकड़ा गया जब वह 2 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक आया था।

दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने एक बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एक महिला समेत गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी पर खत्म हो चुकी बीमा पॉलिसी की किस्तों के नाम पर लोगों को झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक अलग-अलग पीड़ितों से करीब एक करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके थे, हालांकि पुलिस ने इनमें से 20 लाख रुपए बैंक खातों में ही फ्रीज करवा दिए हैं।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, 'आरोपियों की पहचान गिरोह के सरगना 38 वर्षीय साहिल बैरी, अजय बाजपेयी, निशांत चौहान, विनय मल्होत्रा, किशन कुमार, दमन बख्शी, सुमित गोस्वामी, बृजेश सैनी, निश्चय साहू और नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 18 मोबाइल फोन, एक कार, चार हार्ड ड्राइव, दो लैपटॉप, IRDA व NPCI समेत विभिन्न एजेंसियों के नकली दस्तावेज, RBI व दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा इंश्योरेंस कंपनियों की नकली मुहर और कुछ अथॉरिटी लेटर बरामद किए हैं।' पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने आगे बताया, NCRP पोर्टल पर ठगी की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई, इस दौरान पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पीड़ितों से कहा था कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है और बाकी इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद ही पॉलिसी रिन्यू हो पाएगी या मैच्योरिटी राशि मिल सकेगी। इसी बहाने से उन्होंने लोगों को शिकार बनाते हुए लाखों रुपए ठग लिए।

जांच के दौरान पुलिस ने खाताधारक निशांत चौहान को आरोपियों के बैंक खाते से दो लाख रुपए निकालते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह और कुछ अन्य लोग अपने बैंक खाते एक गिरोह को किराये पर देते हैं, जिसके बदले उन्हें 1.5 से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। ऐसे में निशांत की निशानदेही पर इस गिरोह के सरगना साहिल बेरी को द्वारका सेक्टर छह के मिनी मार्केट से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए सात मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद सागरपुर में एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया जहां से किशन कुमार, दमन बख्शी, सुमित गोस्वामी और महिला टेलीकॉलर नीरज को गिरफ्तार किया गया। यहां से हजारों इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए।