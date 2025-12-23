Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News10 arrest related to Fake call centre in Delhi swindled people of Rupees 1 crore
दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, लोगों से की 1 करोड़ की ठगी; जानिए कैसे फंसाते थे लोगों को जाल में

दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, लोगों से की 1 करोड़ की ठगी; जानिए कैसे फंसाते थे लोगों को जाल में

संक्षेप:

आरोपियों ने अपने शिकार का भरोसा जीतने के लिए कथित तौर पर RBI, दिल्ली हाई कोर्ट, IRDAI, NPCI और बीमा लोकपाल के जाली लोगो और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस दौरान निशांत चौहान नाम के शख्स को तब पकड़ा गया जब वह 2 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक आया था।

Dec 23, 2025 06:07 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रजनीश पांडे, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने एक बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने एक महिला समेत गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी पर खत्म हो चुकी बीमा पॉलिसी की किस्तों के नाम पर लोगों को झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक अलग-अलग पीड़ितों से करीब एक करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके थे, हालांकि पुलिस ने इनमें से 20 लाख रुपए बैंक खातों में ही फ्रीज करवा दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, 'आरोपियों की पहचान गिरोह के सरगना 38 वर्षीय साहिल बैरी, अजय बाजपेयी, निशांत चौहान, विनय मल्होत्रा, किशन कुमार, दमन बख्शी, सुमित गोस्वामी, बृजेश सैनी, निश्चय साहू और नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 18 मोबाइल फोन, एक कार, चार हार्ड ड्राइव, दो लैपटॉप, IRDA व NPCI समेत विभिन्न एजेंसियों के नकली दस्तावेज, RBI व दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा इंश्योरेंस कंपनियों की नकली मुहर और कुछ अथॉरिटी लेटर बरामद किए हैं।' पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने आगे बताया, NCRP पोर्टल पर ठगी की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई, इस दौरान पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने पीड़ितों से कहा था कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है और बाकी इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद ही पॉलिसी रिन्यू हो पाएगी या मैच्योरिटी राशि मिल सकेगी। इसी बहाने से उन्होंने लोगों को शिकार बनाते हुए लाखों रुपए ठग लिए।

जांच के दौरान पुलिस ने खाताधारक निशांत चौहान को आरोपियों के बैंक खाते से दो लाख रुपए निकालते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह और कुछ अन्य लोग अपने बैंक खाते एक गिरोह को किराये पर देते हैं, जिसके बदले उन्हें 1.5 से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। ऐसे में निशांत की निशानदेही पर इस गिरोह के सरगना साहिल बेरी को द्वारका सेक्टर छह के मिनी मार्केट से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए सात मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद सागरपुर में एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया जहां से किशन कुमार, दमन बख्शी, सुमित गोस्वामी और महिला टेलीकॉलर नीरज को गिरफ्तार किया गया। यहां से हजारों इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए।

यह गिरफ्तार हुए आरोपियों की निशानदेही पर बुराड़ी से विनय मल्होत्रा और पांडव नगर से आजय बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। अजय के पेन ड्राइव से आरबीआई, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के नकली स्टैंप और अधिकार पत्र बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले निश्चय जोशी के साथ हुई 70 लाख रुपए की ठगी का मामला भी शामिल है। कुल मिलाकर गिरोह द्वारा लगभग एक करोड़ रुपए की ठगी का आकलन किया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।