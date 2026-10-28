गोलियों से गूंज उठा गाजियाबाद, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ‘टिड्डी’ मारा गया, 5 पुलिसकर्मी घायल
घटना गाजियाबाद के निवाड़ी थानाक्षेत्र की है। यहां बुधवार शाम पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी मारा गया।
योगेंद्र सागर, गाजियाबाद
दिल्ली NCR के गाजियाबाद से देर शाम चोर-पुलिस के बीच हुई गोलीबारी की घटना सामने आई है। ये घटना गाजियाबाद के निवाड़ी थानाक्षेत्र की है। यहां बुधवार शाम पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी मारा गया। ADCP क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में बदमाश की मौत हो गई। वहीं उसके दो साथी घटनास्थल से अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे।
कुख्यात बदमाश टिड्डी को लगी गोली, 5 पुलिसकर्मी घायल
पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, निवाड़ी थाना क्षेत्र में बावरिया गिरोह के बदमाशों की मौजूदगी की सूचना के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगने की जानकारी सामने आई है।
गाजियाबाद और मेरठ पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम
धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी बावरिया गिरोह का कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये और मेरठ पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस तरह उस पर कुल एक लाख रुपये का इनाम था। दोनों जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया।
टिड्डी की मौत की खबर आई सामने
शुरुआती जानकारी में धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी की मौत होने की पुष्टि सामने आई है। हालांकि, मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग, बदमाश के आपराधिक इतिहास, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों और पुलिस की जवाबी कार्रवाई से जुड़े सभी तथ्यों की विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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