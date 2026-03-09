दिल्ली के नांगलोई में DTC बस की टक्कर से 1 की मौत, 4 घायल; गुस्साई भीड़ ने बस मे लगाई आग- VIDEO
दिल्ली HC ने एक्साइज पॉलिसी केस की जांच करने वाले CBI ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है।
दिल्ली के नांगलोई में डीटीसी बस द्वारा लोगों को टक्कर मारने की खबर सामने आई है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक का नाम रविकांत शर्मा बताया गया है। हादसे में 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी।
घटना के बाद सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति बस के नीचे घायल अवस्था में पड़ा है। उसके चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। लोग उसे बस के नीचे से निकालते हैं और अस्पताल ले जाने की बात करते हैं। इससे पहले भीड़ द्वारा बस को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। बस के शीशे सड़क पर चारों तरफ टूटे पड़े होते हैं। एक अन्य बस में आग भी धधकती दिखाई देती है।
एक अन्य वीडियो में एक शख्स कह रहा होता है- भाई नांगलोई रोड पर कोई मत आना। यहां बस से एक्सीडेंट हुआ है। उसने दावा किया कि इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों ने सारी बसों को फोड़ दिया गया है। हमारी बस भी फोड़ दी है। ड्राइवर कंडक्टर को मारा जा रहा है। इधर पूरी तरह से जाम हो रखा है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार को बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में गुस्साए स्थानीय लोगों ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की एक बस में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आरोप है कि बस ने एक पैदल यात्री को कुचल दिया था। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई क्योंकि लोग मौके पर जमा हो गए, बस पर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया।
दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) ने कहा कि उन्हें सुबह करीब 10 बजे DTC बस में आग लगने की कॉल मिली। एक DFS ऑफिसर ने कहा, "एक बस आग की लपटों में घिरी हुई मिली, और कुछ दूसरी गाड़ियों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। सुबह 11 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी गई थी।"
पीटीआई के इनपुट भी शामिल हैं।
