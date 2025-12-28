Hindustan Hindi News
1 करोड़ के गहने ले गए, कैश भी उड़ाया, नूंह में चोरों ने खाली कर दी ज्वैलरी शॉप

संक्षेप:

हरियाणा के नूंह में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां एक सराफा कारोबारी की दुकान से चोरों ने 1 करोड़ के गहने और कैश उड़ा दिए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

Dec 28, 2025 10:32 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे सर्राफ की दुकान में बड़ी चोरी हो गई। नकाबपोश छह बदमाश करीब एक करोड़ के गहने और नकदी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात से पूरे बाजार में दहशत है।

आधे घण्टे में दिया वारदात को अंजाम

रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे पिनगवां कस्बे के बीचोंबीच स्थित नत्थीलाल हरिओम सोनी ज्वेलर्स में चोरी की वारदात हुई। नकाबपोश बदमाशों ने पहले दुकान के बाहरी ताले तोड़े, फिर लोहे की रॉड से शटर उखाड़ दिया। आधा खुला शटर उठाकर बदमाश दुकान के अंदर घुस गए। बदमाशों ने आराम से करीब पंद्रह मिनट दुकान के भीतर रहकर गहनों को पोटलियों में भरा। बदमाश तड़के 3 बजकर 37 मिनट पर दुकान में घुसे और 3 बजकर 49 मिनट पर सामान चोरी करके दुकान से चले गए। सुबह करीब सात बजे जब एक युवक ने दुकान का ताला टूटा देखा, तो दुकानदार को सूचना दी गई। देखते ही देखते बाजार में भीड़ जुट गई और कस्बे में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने दुकान बंद रखी।

सीसीटीवी में कैद पूरी चोरी की घटना

दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज में करीब छह नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। बदमाश गहनों को कपड़े में बांधकर पोटली बना रहे हैं और उन्हें कंधों पर लादकर बाहर ले जाते दिखे। कैमरों में दो से तीन पोटलियां साफ नजर आ रही हैं। सीसीटीवी से यह भी सामने आया है कि बदमाश पहले कार से आए, जिसे अनाज मंडी के पास खड़ा किया गया था। इसके बाद वे पैदल गलियों से होते हुए दुकान तक पहुंचे। वारदात के बाद तड़के कार कस्बे के एक ओर बने पानी के पूल की तरफ जाती दिखी।

करीब 50 साल पुरानी पुश्तैनी दुकान

नत्थीलाल हरिओम सोनी ज्वेलर्स पिनगवां की सबसे पुरानी और बड़ी सर्राफा दुकान मानी जाती है। यह दुकान करीब 50 साल से कस्बे में संचालित है और पीढ़ियों से परिवार का कारोबार रहा है। दुकानदारों के अनुसार बदमाशों ने दुकान में रखे सोना-चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया है। शुरुआती अनुमान में नुकसान एक करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है। दुकान मालिक धर्मेंद्र सोनी और रवि सोनी का कहना है कि अभी पूरे सामान का आकलन नहीं हो पाया है। बदमाशों ने मुख्य तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की थी और उसका एक ताला तोड़ दिया गया था, लेकिन वे तिजोरी छोड़कर फरार हो गए। अभी तक के आंकलन में एक करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी हुआ है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बाजार में एक चौकीदार की तैनाती है और रात में पुलिस गश्त भी होती है। इसके बावजूद बदमाशों ने बाजार के बीचोंबीच इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। व्यापारियों का कहना है कि कस्बे में करीब 30 ज्वेलरी की दुकानें हैं। वारदात के बाद सभी दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद रखीं। ज्वेलरी व्यापारियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है।

फिंगरप्रिंट से बचने के लिए अपनाए खास तरीके

सूत्रों का कहना है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने फिंगरप्रिंट से बचने के लिए हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों को कवर करने के लिए काले स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। सभी बदमाशों के चेहरे पूरी तरह नकाब से ढके हुए थे। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले कई दिनों तक दुकान और बाजार की रेकी की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश मेवात से बाहर के हो सकते हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

पहले भी हो चुकी है बड़ी वारदात

इस घटना ने कस्बे में 30 साल पहले हुई बड़ी डकैती की याद ताजा कर दी है। उस समय भी सोना-चांदी की बड़ी लूट हुई थी और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बाद फिर से इतनी बड़ी चोरी से लोग सहमे हुए हैं। बाजार बंद रहने से व्यापार भी प्रभावित हुआ है। लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

टीमें मामले की जांच कर रही

पिनगवां थाना प्रभारी निखिल कुमार ने बताया कि ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वॉड और एफएसएल की मदद से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

