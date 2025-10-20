कैसे हुई गायक जुबिन गर्ग की मौत? जांच करने सिंगापुर पहुंच गई असम पुलिस की टीम
संक्षेप: गायक जुबिन गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच को लेकर असम पुलिस की एक टीम सिंगापुर पहुंची है। सिंगापुर में ही डूबकर उनकी मौत हो गई थी।
असम पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी गायक जुबिन गर्ग की मौत से संबंधित मामले की जांच के लिए सोमवार को सिंगापुर पहुंच गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा है। इस संबंध में राज्य में 60 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीआईडी के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता और तिताबोर के सह-जिला पुलिस अधीक्षक तरुण गोयल गुवाहाटी से सीधी उड़ान से सिंगापुर पहुंच चुके हैं। गुप्ता विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि गोयल नौ सदस्यीय दल के सदस्य हैं।
अधिकारी ने सिंगापुर में जांच का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक सूत्र ने कहा कि एसआईटी के दोनों सदस्य "घटनास्थल" का दौरा करेंगे जहां गर्ग की मौत हुई थी। सूत्र ने बताया, “घटनास्थल पर घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ना पूरी जांच प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके अलावा, असम पुलिस की टीम सिंगापुर में अपने समकक्षों के साथ मिलकर मामले पर चर्चा करेगी।”
जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे।