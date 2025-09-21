Zubeen Garg wife makes emotional plea defends manager siddhartha against FIRs जुबिन गर्ग के मैनेजर पर FIR, पत्नी बोलीं- दोनों भाई जैसे थे; उनके सपोर्ट की जरूरत, India News in Hindi - Hindustan
जुबिन गर्ग के मैनेजर पर FIR, पत्नी बोलीं- दोनों भाई जैसे थे; उनके सपोर्ट की जरूरत

जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर आज गुवाहाटी में ही अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं उनकी मौत को लेकर मैनेजर सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

Ankit Ojha एएनआईSun, 21 Sep 2025 10:41 AM
दिवंगत गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया है। उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा खुद उनके पार्थिव शरीर को लेने दिल्ली गए थे। वहीं सीएम ने कहा है कि जुबिन की मौत की जांच की जाएगी। इस सिलसिले में जुबने के मैनेजर समेत दो लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके भावुक अपील की है। उन्होंने जुबिन के फैन्स के प्रति आभार जताते हुए कहा, आप सबने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे आशा है कि उनका अंतिम संस्कार भी शांतिपूर्ण ढंग से होगा। प्रशासन की पूरी मदद मिल रही है।

जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर गरिमा ने कहा, सिद्धार्थ जुबिन के भाई जैसे हैं। आप सबको याद होगा कि 2020 में जब जुबिन की सर्जरी हुई थी और उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाना पड़ा था। लॉकडाउन के वक्त सब बंद था तब सिद्धार्थ ने ही हमारी मदद की। यहां तक कि वही बस से जुबिन को मुंबई से वापस लाए।

उन्होंने कहा, जुबिन हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़े रहते थे। मैं यही चाहती हूं कि सिद्धार्थ जुबिन की अंतिम यात्रा में शामिल हों और आप लोग भी उनके प्रति किसी तरह के नकारात्मक विचार ना रखें। मुझे भी सिद्धार्थ के सपोर्ट की जरूरत है और उनके बिना यह सब हैंडल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

बता दें कि जुबिन को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक जन सैलाब उमड़ पड़ा।असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थसारथी महंत एंबुलेंस के आगे-आगे चलते हुए वाहन के लिए रास्ता बनाते देखे गए। जुबिन ने 40 भाषाओं में 38 हजार से ज्यादा गीत गाए हैं। उनका पार्थिव शरीर भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। असम सरकार उनके अंतिम संस्कार को लेकर फैसला लेगी। असम सरकार ने उनकी मौत पर राज्य में तीन दिन का शोक घोषित किया है। असम के सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि तीन दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन, समारोह या फिर उत्सव नहीं होगा।

