22 दिन हो गए लेकिन...जुबिन गर्ग की पत्नी ने हाथ जोड़कर लोगों से की यह भावुक अपील

जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर उनके पति के लिए न्याय की मांग करें। उन्होंने कहा कि 22 दिन बीत जाने के बाद भी मौत की सही वजह का पता नहीं चल पाया।

असम के लोकप्रिय गायक एवं संगीतकार जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा ने लोगों से हैशटैग ‘जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग’ के साथ सोशल मीडिया पर ‘पोस्ट’ साझा कर उनके पति के लिए न्याय की मांग करते रहने की अपील की। गरिमा ने कहा कि सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जुबिन की मौत होने के 22 दिन बाद भी उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों का खुलासा नहीं हो पाया है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल करने और हैशटैग ‘जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग’ के साथ ‘पोस्ट’ साझा करते रहने का आह्वान किया।

गरिमा शुक्रवार देर रात गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची में उस जगह गईं जहां गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने अपने पति की मौत के मामले की त्वरित जांच किए जाने की अपील की। ​​वह जुबिन को श्रद्धांजलि देने के लिए आधी रात तक वहां एकत्र लोगों में शामिल रहीं। गरिमा ने हाथ जोड़कर कहा, ‘मेरी एक प्रार्थना है... जुबिन को न्याय मिलना चाहिए इसलिए हर बार ‘हैशटैग’ का इस्तेमाल करते रहें। हमें जानना होगा कि क्या हुआ था। अब 22 दिन हो गए हैं और हमें अब भी नहीं पता कि क्या हुआ था।’

उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर ‘जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग’ हैशटैग का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुए कहा, ‘जुबिन को न्याय दिलाने के लिए सभी को हमारे पास मौजूद मंच सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। हमें यह मांग, यह अनुरोध हर दिन करना होगा।’ गरिमा ने कहा, ‘हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन हमें न्याय मिलना ही चाहिए। हम कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहते, हम शांतिपूर्वक न्याय चाहते हैं।’ वह यह पता लगाए जाने की लगातार मांग कर रही हैं कि 19 सितंबर को सिंगापुर में गर्ग की मौत किन परिस्थतियों के कारण हुई। जुबिन गर्ग वहां ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ में भाग लेने गए थे।