जुबिन गर्ग की पत्नी और बहन ने खटखटाया CID का दरवाजा, गायक की मौत को लेकर क्या है मांग

असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला गरमाया हुआ है। सिंगापुर में डूबने से हुई गर्ग की मौत के संबंध में परिवार ने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है। जुबिन गर्ग के करीबी रिश्तेदार मनोज कुमार बोरठाकुर ने बताया कि उन्होंने शनिवार को ईमेल के जरिए CID को शिकायत भेजी। उन्होंने कहा, ‘हम उनकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच चाहते हैं।’ शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में मनोज के अलावा गर्ग की पत्नी गरिमा और उनकी बहन पाल्मे बोरठाकुर भी शामिल हैं।

पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘हमें जुबिन गर्ग के परिवार से शिकायत मिली है और हम उस पर गौर कर रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि सीआईडी का विशेष जांच दल (SIT) 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक-संगीतकार की मौत से जुड़ी घटनाओं की जांच कर रहा है। परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को भी उसी के साथ जोड़ा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि एसआईटी की एक टीम रविवार को गुवाहाटी के काहिलीपाडा इलाके में स्थित गर्ग के आवास पर गई थी। उन्होंने कहा, ‘हमें कुछ बातें जाननी थीं और हमारे अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।’