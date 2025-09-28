Zubeen Garg family files complaint with Assam CID demands probe into death जुबिन गर्ग की पत्नी और बहन ने खटखटाया CID का दरवाजा, गायक की मौत को लेकर क्या है मांग, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsZubeen Garg family files complaint with Assam CID demands probe into death

जुबिन गर्ग की पत्नी और बहन ने खटखटाया CID का दरवाजा, गायक की मौत को लेकर क्या है मांग

Niteesh Kumar भाषाSun, 28 Sep 2025 02:07 PM
असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला गरमाया हुआ है। सिंगापुर में डूबने से हुई गर्ग की मौत के संबंध में परिवार ने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई है। जुबिन गर्ग के करीबी रिश्तेदार मनोज कुमार बोरठाकुर ने बताया कि उन्होंने शनिवार को ईमेल के जरिए CID को शिकायत भेजी। उन्होंने कहा, ‘हम उनकी मौत की परिस्थितियों की गहन जांच चाहते हैं।’ शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में मनोज के अलावा गर्ग की पत्नी गरिमा और उनकी बहन पाल्मे बोरठाकुर भी शामिल हैं।

पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘हमें जुबिन गर्ग के परिवार से शिकायत मिली है और हम उस पर गौर कर रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि सीआईडी का विशेष जांच दल (SIT) 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक-संगीतकार की मौत से जुड़ी घटनाओं की जांच कर रहा है। परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को भी उसी के साथ जोड़ा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि एसआईटी की एक टीम रविवार को गुवाहाटी के काहिलीपाडा इलाके में स्थित गर्ग के आवास पर गई थी। उन्होंने कहा, ‘हमें कुछ बातें जाननी थीं और हमारे अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात की। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।’

CID ने जारी किया नोटिस

असम पुलिस की सीआईडी ​​ने बीते शुक्रवार को उन लोगों को नोटिस जारी किया, जो सिंगापुर में गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानते थे या वहां मौजूद थे। सीनियर अधिकारी ने कहा कि नोटिस में उनसे 10 दिनों के भीतर पेश होने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि गर्ग की मौत की जांच के लिए सीआईडी ​​की ओर से गठित SIR ने पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत के आवास पर तलाशी ली। नाम न जाहिर करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अधिकारी ने कहा, 'गर्ग की मौत की जांच जारी है। आज हमने उनकी मौत से जुड़े घटनाक्रम से परिचित सभी व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं। उन्हें 10 दिनों के भीतर अपनी बयान दर्ज कराने आना होगा।'

