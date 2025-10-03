जुबिन गर्ग की पत्नी से सिंगापुर पुलिस ने की बात, भारतीय दूतावास को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पहले बॉलीवुड गायक की मृत्यु में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। इस बीच, असम पुलिस ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है।

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत मामले की जांच जारी है। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने गर्ग की ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी और उनकी मृत्यु के संबंध में शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि सिंगापुर पुलिस ने जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग से भी बात की। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मृत्यु सिंगापुर के एक द्वीप के पास तैराकी के दौरान डूबने से हुई, न कि स्कूबा डाइविंग के दौरान। हालांकि, SPF ने कहा कि जुबिन की मृत्यु के मामले की पुलिस जांच अभी भी जारी है। इसने जनता से अपील की कि गायक के प्रति सम्मान के लिए इस दुखद घटना से संबंधित कोई भी वीडियो या तस्वीरें साझा न करें।

सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पहले बॉलीवुड गायक की मृत्यु में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। इस बीच, असम पुलिस ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय मौके पर मौजूद गर्ग के संगीतकार गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, 'हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी।' इसके साथ ही मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत भी शामिल हैं।