जुबिन गर्ग की पत्नी से सिंगापुर पुलिस ने की बात, भारतीय दूतावास को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पहले बॉलीवुड गायक की मृत्यु में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। इस बीच, असम पुलिस ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 12:42 PM
मशहूर गायक जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में मौत मामले की जांच जारी है। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने गर्ग की ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी और उनकी मृत्यु के संबंध में शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि सिंगापुर पुलिस ने जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग से भी बात की। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मृत्यु सिंगापुर के एक द्वीप के पास तैराकी के दौरान डूबने से हुई, न कि स्कूबा डाइविंग के दौरान। हालांकि, SPF ने कहा कि जुबिन की मृत्यु के मामले की पुलिस जांच अभी भी जारी है। इसने जनता से अपील की कि गायक के प्रति सम्मान के लिए इस दुखद घटना से संबंधित कोई भी वीडियो या तस्वीरें साझा न करें।

सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पहले बॉलीवुड गायक की मृत्यु में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। इस बीच, असम पुलिस ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय मौके पर मौजूद गर्ग के संगीतकार गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, 'हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी।' इसके साथ ही मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत भी शामिल हैं।

CID जांच में किस तरह का ऐक्शन

सीआईडी ​जुबिन ​गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही है। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत के खिलाफ राज्य में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जुबिन वहीं पर अपनी प्रस्तुति देने गए थे। इसके अलावा, जुबिन के प्रबंधक शर्मा समेत लगभग 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह महंत और उनकी कंपनी की ओर से आयोजित चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे।

