Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia Newszubeen garg death case cousin name in 3500 page chargesheet
जुबिन गर्ग की मौत मामले में SIT की चार्जशीट, 6 संदूकों में लाए गए सबूत; चचेरे भाई का भी नाम

जुबिन गर्ग की मौत मामले में SIT की चार्जशीट, 6 संदूकों में लाए गए सबूत; चचेरे भाई का भी नाम

संक्षेप:

गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में एसआईटी ने 3500 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य आयोजक के अलावा तीन अन्य को आरोपी बनाया गया है। गर्ग के चचेरे भाई पर भी गैरइरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।

Dec 12, 2025 03:29 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी ने 3500 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने चार संदूकों में केस से जुड़े सबूत पेश किए हैं। आरोपपत्र में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत और तीन अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और निलंबित पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम 6 वाहनों से कोर्ट पहुंची थी। 19 सितंबर को जुबिन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियो में डूबकर मौत हो गई थी। वह पूर्वोत्तर भारत उत्सव में शामिल होने सिंगापुर गए थे। इस मामले में पहले भी सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिंगापुर पुलिस भी मामले की स्वतंत्र जांच कर रही है। उसका कहना है कि शुरुआती जांच में आपराधिक साजिश का कोई ऐंगल सामने नहीं आया है। हालांकि जांच में अभी कम से कम तीन महीने का समय लगेगा।

असम सरकार ने गर्ग की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एम पी गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था गुप्ता ने इससे पहले बताया था कि इस मामले में अब तक सात गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं जिनमें महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत भी शामिल हैं। इसी के साथ 300 से अधिक गवाहों से भी पूछताछ की जा चुकी है मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने हाल में संपन्न विधानसभा सत्र में दावा किया था कि गर्ग की मौत 'स्पष्ट रूप से हत्या' थी।

इस मामले में अब तक एनईआईएफ के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के दो सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग और उनके दो पीएसओ नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य को गिरफ्तार किया गया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।