अब हिमालय भी नहीं रोक पाएगी भारत का रास्ता! सबसे ऊंचाई पर बनने वाला जोजिला टनल क्यों है इतना खास?

इस सुरंग को बनाना आसान बिल्कुल नहीं था। सर्दियों में यहां का तापमान माइनस 20 से माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साल में करीब 100 दिन इंजीनियरों और मजदूरों ने शून्य डिग्री से भी कम तापमान के बीच काम किया।

अब हिमालय पर्वत भी भारत का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कल यानी मंगलवार, 9 जून का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। मंगलवार को सालों की कड़ी मेहनत और कई तरह की चुनौतियों से निपटने के बाद जोजिला टनल के 'ब्रेकथ्रू' यानी आर-पार खुदाई का काम पूरा होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के सबसे अहम प्रोजेक्ट का माइनिंग और खुदाई का चरण पूरा हो जाएगा, जो पूरे देश के लिए किसी एक गौरव का क्षण होगा।

गौरतलब है कि 13 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सुरंग पूरी होने के बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। टनल की मदद से कश्मीर से लद्दाख तक साल भर पहुंचना संभव हो जाएगा। इससे पहले भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लद्दाख लंबे समय तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था। हालांकि अब पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसके अलावा इससे सफर का समय 3 घंटे से घटकर महज 15 मिनट हो जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल से शुरू होकर लद्दाख के द्रास सेक्टर के मीनामर्ग तक जाने वाली यह 13.153 किलोमीटर लंबी टनल भारत के इंजीनियरिंग चमत्कार का एक नमूना भी है। अधिकारियों ने बताया है सुरंग के कश्मीर और लद्दाख दोनों तरफ से काम कर रहे इंजीनियर और श्रमिक 9 जून को सुरंग में एक-दूसरे से मिलेंगे। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को प्रोजेक्ट के अंतिम ब्रेकथ्रू ब्लास्ट का शुभारंभ करेंगे।

सालों की मेहनत का परिणाम इस अहम प्रोजेक्ट को 'मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' द्वारा तैयार किया जा रहा है। परियोजना की नींव 1 अक्तूबर 2020 को रखी गई थी। 14 अक्तूबर 2020 को निलग्रार सुरंग में पहली ब्लास्टिंग की गई थी। तब से ब्रेकथ्रू पूरा होने तक में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। सर्दियों में यहां का तापमान माइनस 20 से माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साल में करीब 100 दिन इंजीनियरों और मजदूरों ने शून्य से नीचे के तापमान में काम किया। वहीं पिछले 5 सालों में इस साइट पे 5 बड़े हिमस्खलन भी आए। 12 जनवरी 2023 को सरबल इलाके में आए भूस्खलन के बाद भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 172 कर्मचारियों की जान बचाई थी। इसके बाद फरवरी 2024 और मार्च 2025 में भी भूस्खलन की वजह से नुकसान हुआ। हालांकि इसका निर्माण जारी रहा। एक और खास बात यह भी है कि टनल बनाने वाले कर्मचारियों में से 80 फीसदी कर्मचारी स्थानीय लोग हैं।