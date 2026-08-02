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अब अमित शाह को अपशब्द कहने वाले के खिलाफ जीरो FIR, क्या-क्या लगे आरोप

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस तरह के वीडियो जनता में असंतोष भड़काकर शत्रुता को बढ़ावा दे सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही समाज में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के मामले में लद्दाख पुलिस ने एक जीरो एफआईआर दर्ज की है। लेह पुलिस स्टेशन में दर्ज यह मामला जांच के लिए कर्नाटक के मैसूर शहर स्थित देवराजा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ दर्ज किया गया है।

लेह पुलिस स्टेशन में मिली लिखित शिकायत के अनुसार, आरोपी ने फेसबुक पर एक वीडियो लिंक शेयरि किया था जिसमें गृह मंत्री के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक, नफरत भरी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस तरह के वीडियो जनता में असंतोष भड़काकर शत्रुता को बढ़ावा दे सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही समाज में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

ये भी पढ़ें:ऐसे नहीं कैंसल की जा सकती FIR, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हाई कोर्ट का फैसला

3 साल की सजा, जुर्माना भी

जीरो एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 197(1)(d) (राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) औप धारा 353(1) (सार्वजनिक उपद्रव या दुष्प्रचार) का जिक्र है। इनमें 2 से 3 साल तक की सजा हो सकती है।

मैसूर क्यों ट्रांसफर किया गया केस?

अधिकारियों के अनुसार, इस घटना का क्षेत्राधिकार कर्नाटक के मैसूर शहर स्थित देवराजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इसी वजह से लद्दाख पुलिस ने प्रक्रिया के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की और आगे की कानूनी कार्रवाई एवं जांच के लिए केस डायरी संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दी है।

आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र के खिलाप अपशब्द कहने वाली लड़की के खिलाफ भी जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस लड़की को माफी दे दी।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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