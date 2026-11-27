भगोड़े जाकिर नाइक की टूट जाएगी कमर, संपत्तियों को जब्त करने का आदेश; राज्यों को मिला अधिकार
केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत राज्य सरकारों को जाकिर नाइक के संगठन से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों को सीज करने और कुर्क करने का अधिकार दे दिया है।
कट्टरपंथी उपदेशकर जाकिर नाइक के खिलाफ केंद्र सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। उसके संगठनों पर पांच साल का बैन लगाने के बाद अ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत राज्य सरकारों को उसके फंड और संपत्तियों पर ऐक्शन लेने का अधिकार दे दिया है। इसके तहत अब जाकिर नाइक और उसके संगठन से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। इससे पहले 13 नवंबर को सरकार ने यूएपीए की धारा 3 (1) और 3 (3) के तहत आईआरएफ को अवैध संगठन घोोषित किया था और इसपर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था।
यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के प्रशासन को जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट दे दी है। ऐसे में अब उसके संगठन से जुड़े फंड और संपत्तियों पर ताला लग सकता है। साथ ही जांच के बाद संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। एजेंसियां जाकिर नाइक के लेन-देन की भी पूरी जानकारी जुटाएंगी। इस अधिसूचना के जारी होने केबाद अब प्रशासन इन संगठनों से जुड़े परिसर में आने जाने के बारे में खुद फैसला ले सकता है। छापेमारी केबाद चल और अचल संपत्तियों को सीज भी किया जा सकता है।
कहां है जाकिर नाइक
कट्टरपंथ फैलाने और विदेशी फंडिंग के दम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोपी जाकिर नाइक कई सालों से भागता फिर रहा है। बताया जा रहा है कि वह इस समय मलेशिया में है। 2017 में उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। 2016 में पहली बार उसके संगठन पर बैन लगाया गया था। उस समय भी वह विदेश यात्रा पर ही था।
2016 से ही भारतीय एजेंसियां जाकिर नाइक को भारत लाने का प्रयास कर रही हैं। मई 2017 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने का प्रयास किया गया था। एजेंसियों ने इंटरपोल से संपर्क किया। हालांकि इंटरपोल ने कहा कि जाकिर नाइक के खिलाफ अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है इसलिए रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी होगा।
24 नवंबर 2017 को कोर्ट ने कोर्ट से नए वॉरंट के आधार पर एजेंसियों ने एक बार फिर से कोशिस की। इंटरपोल को 2018 में फिर से आवेदन भेजा गया। मलेशिया के विदेश मंत्रालय को भी अस्थायी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। जाकिर नाइक का एक चैनल भी है जिसका नाम पीस टीवी है। जाकिर नाइक पेशे से डॉक्टर है। वह महाराष्ट्र का रहने वाला है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें