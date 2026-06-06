क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर से मांगा इस्तीफा? TMC सांसद ने तोड़ी चुप्पी
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके यूसुफ पठान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। साथ ही किसी पार्टी अधिकारी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया।
टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने उन आरोपों पर सफाई दी कि ममता बनर्जी ने उनसे बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा है ताकि खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकें। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके यूसुफ पठान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। साथ ही किसी पार्टी अधिकारी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया।
यूसुफ पठान ने कहा, 'कुछ समय से यह खबर वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी ने मुझे बहारमपुर लोकसभा सीट से MP पद से इस्तीफा देने को कहा है ताकि वह खुद वहां से चुनाव लड़ सकें। ममता बनर्जी ने मुझे यह कभी नहीं कहा। हमारी आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। न ही किसी आधिकारिक पार्टी नेता के माध्यम से यह संदेश दिया गया। यह दावा पूरी तरह झूठा है।' TMC सांसद ने कहा कि अनौपचारिक खबरों और इसके चर्चा पर उन्हें दुख है। उन्होंने साफ किया कि न तो ममता बनर्जी ने और न ही किसी पार्टी नेता ने उनसे इस्तीफा मांगा है।
सौरव गांगुली की भी आई सफाई
इससे पहले दिन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान से संपर्क किया था। मीडिया संस्थानों को लिखे पत्र में गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी उन्हें यूसुफ पठान तक कोई संदेश पहुंचाने को नहीं कहा। उन्होंने पठान से संपर्क करने या इस्तीफा देने की कोई बात करने से साफ इनकार किया। गांगुली ने इसे असत्य बताया और मीडिया से अपील की कि बिना तथ्यों की जांच किए अफवाहों और अटकलों पर खबर न चलाएं।
अभिषेक बनर्जी दिल्ली रवाना
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को ऐसे समय में दिल्ली रवाना हुए जब पार्टी नेतृत्व को इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में उसके विधायक दल पर नियंत्रण गंवाने का कारण बना विद्रोह अब संसद तक भी फैल सकता है। अभिषेक की यह यात्रा ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी के निर्धारित दौरे से एक दिन पहले हुई है। तृणमूल के संसदीय दल में फूट डालने की कोशिशों की खबरों के बीच इस यात्रा ने पार्टी हलकों में अटकलों को और तेज कर दिया है। मूल कार्यक्रम के अनुसार, ममता बनर्जी और अभिषेक को इंडिया की बैठक के लिए रविवार को साथ दिल्ली जाना था। अभिषेक के एक दिन पहले यात्रा करने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें