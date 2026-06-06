क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर से मांगा इस्तीफा? TMC सांसद ने तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके यूसुफ पठान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। साथ ही किसी पार्टी अधिकारी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया।

टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने उन आरोपों पर सफाई दी कि ममता बनर्जी ने उनसे बहरामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा है ताकि खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकें। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके यूसुफ पठान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी भी उनसे इस बारे में चर्चा नहीं की। साथ ही किसी पार्टी अधिकारी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया।

यूसुफ पठान ने कहा, 'कुछ समय से यह खबर वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी ने मुझे बहारमपुर लोकसभा सीट से MP पद से इस्तीफा देने को कहा है ताकि वह खुद वहां से चुनाव लड़ सकें। ममता बनर्जी ने मुझे यह कभी नहीं कहा। हमारी आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। न ही किसी आधिकारिक पार्टी नेता के माध्यम से यह संदेश दिया गया। यह दावा पूरी तरह झूठा है।' TMC सांसद ने कहा कि अनौपचारिक खबरों और इसके चर्चा पर उन्हें दुख है। उन्होंने साफ किया कि न तो ममता बनर्जी ने और न ही किसी पार्टी नेता ने उनसे इस्तीफा मांगा है।

सौरव गांगुली की भी आई सफाई

इससे पहले दिन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान से संपर्क किया था। मीडिया संस्थानों को लिखे पत्र में गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी उन्हें यूसुफ पठान तक कोई संदेश पहुंचाने को नहीं कहा। उन्होंने पठान से संपर्क करने या इस्तीफा देने की कोई बात करने से साफ इनकार किया। गांगुली ने इसे असत्य बताया और मीडिया से अपील की कि बिना तथ्यों की जांच किए अफवाहों और अटकलों पर खबर न चलाएं।

अभिषेक बनर्जी दिल्ली रवाना