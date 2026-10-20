TMC छोड़ने वाले यूसुफ पठान पर सरकार मेहरबान, करोड़ों की जमीन गिफ्ट दे दी

खास बात है कि इस जमीन के लिए वडोदरा नगर निगम ने पूर्व क्रिकेटर और लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को दो साल पहले अतिक्रमण का नोटिस भी दिया था। 978 वर्गमीटर में से 500 वर्गमीटर गिफ्ट दी गई है और 478 रियायती दरों पर दी जाएगी।

लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को बड़ा फायदा हुआ है। खबर है कि करोड़ों की कीमत वाले जिस प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद जारी था, उसे गुजरात सरकार ने यूसुफ पठान को गिफ्ट कर दिया है। वहीं, एक बड़ा हिस्सा रियायती दरों पर भी देने की व्यवस्था की जा रही है। खास बात है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर बागी गुट के साथ NCPI यानी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया था।

फिलहाल, VMC यानी वडोदरा नगर निगम की तरफ से प्लॉट के आवंटन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे स्थायी समिति में भेजा गया है, जहां से अंतिम फैसला लिया जाना है। दरअसल, गुजरात सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसमें पठान को जमीन आवंटित करने की बात कही गई थी। इसके आधार पर ही वीएमसी ने अपना प्रस्ताव तैयार किया है। यह पूरा मामला 978 वर्ग मीटर प्लॉट का है।

यूसुफ पठान को मिलेगी करोड़ों की जमीन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के आदेश में कहा गया है कि 500 वर्ग मीटर को पठान को गिफ्ट किया जाएगा। वहीं, 478 वर्ग मीटर जमीन को 55 फीसदी की रियायती दर पर दिया जाएगा। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है इस मामले को नजीर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं, गुजरात का राजस्व विभाग इसके बराबर कीमत की जमीन VMC को देगा।

रिपोर्ट के अनुसार, टाउन प्लानिंग स्कीम 22, फाइनल प्लॉट नंबर 90 के तहत यह प्लॉट तंदलजा में है। इसके पास ही पठान परिवार का घर है। जुलाई में ही वीएमसी की स्थायी समिति ने इस प्लॉट की नीलामी की तैयारी की थी, जिसकी दर 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर आई थी। इस लिहाज से प्लॉट की अनुमानित कीमत 20.5 करोड़ रुपये हो जाती है। हालांकि, पठान की तरफ से कथित रूप से अतिक्रमण की बात सामने आने के बाद नीलामी को रोक दिया गया था। तब कहा गया था कि मामला सुलझने तक प्लॉट मामले को खत्म नहीं किया जा सकता है।

पूरा विवाद यहां समझें दरअसल, साल 2012 में पठान ने वीएमसी का रुख किया था और बगैर नीलामी के प्लॉट की 99 साल की लीज की मांग की थी। उन्होंने तब अपने आवेदन में क्रिकेटर होने और सुरक्षा संबंधी चिंताएं होने की बात कही थी। हालांकि, तब वीएमसी ने पठान की बात को मान लिया था। तब इसकी कीमत करीब 5.6 करोड़ रुपये थी और पूर्व क्रिकेटर इसे चुकाने के लिए तैयार थे। हालांकि, नीलामी के बगैर प्लॉट के आवंटन के लिए गुजरात सरकार के आदेश की जरूरत थी और साल 2014 में शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बाद में नगर निगम ने आरोप लगाए कि पठान ने प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी प्लॉट पर फेंसिंग कर दी है।

साल 2024 में पठान को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस मिला, जिसके खिलाफ लोकसभा सांसद ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हालांकि, अगस्त 2025 में हाई कोर्ट ने सरकार की तरफ से आवंटन खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। वहीं, इस साल जून में हुई सुनवाई के दौरान भी अदालत ने सवाल उठाए थे कि बगैर भुगतान या आवंटन की औपचारिकताओं के किसी जमीन पर अधिकार कैसे हासिल किया जा सकता है।

वापस ली याचिका 31 अगस्त को पठान ने अपने वकील को कोर्ट से अपील वापस लेने के लिए कहा। वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि मामला अदालत के बाहर ही निपट सकता है। खास बात है कि राज्य सरकार की तरफ से आदेश 13 अगस्त को जारी किया गया था, जो नगर निगम के पास 29 अगस्त को पहुंचा था। इसके दो दिन बाद ही पठान ने अपील वापस ले ली थी।