यूनुस सरकार भारत के खिलाफ..., उस्मान हादी की मौत के बाद क्या बोलीं शेख हसीना

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया की उन खबरों को ‘‘भ्रामक प्रचार’’ बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पड़ोसी देश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया था।

Dec 22, 2025 11:02 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों का जिम्मेदार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बताया है। उन्होंने अंतरिम सरकार पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब बांग्लादेश लगातार हिंसा से जूझ रहा है। हाल ही में भारत विरोधी बयान देने वाले नेता उस्मान हादी की एक कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई थी। वहीं, एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में हसीना ने कहा, 'आप जो तनाव देख रहे हैं, वो पूरी तरह से यूनुस के बनाए हुए हैं। उनकी सरकार भारत के खिलाफ बयान दे रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को बचाने में असफल रही है और चरमपंथियों को विदेश नीति बनाने की छूट दे रही है। इसके बाद अगर तनाव बढ़ता है, तो हैरानी भी जता रही है। भारत दशकों से बांग्लादेश का बड़ा सहयोगी रहा है।'

उन्होंने कहा, 'हमारे देशों के बीच रिश्ते गहरे और बुनियादी हैं। वो किसी भी अस्थाई सरकार को बाहर कर देंगे। मुझे भरोसा है कि एक बार जब वैध सरकार बहाल हो जाएगी, तो साझेदारी दोबारा स्थापित हो जाएगी।'

उन्होंने कहा, 'तनाव उन चरमपंथियों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें यूनुस सरकार में बढ़ावा मिल रहा है। ये वही लोग हैं, जो भारतीय दूतावास की ओर मार्च में गए और हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, जो बगैर रोकटोक के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं और मुझे और मेरे परिवार को भागने पर मजबूर किया। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता में जगह दी है और आतंकवादियों को जेल से छोड़ा है।'

उन्होंने कहा, 'भारत की अपने लोगों की चिंता जायज है। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। एक जिम्मेदार सरकार डिप्लोमैटिक मिशन की सुरक्षा करती है और उनके खिलाफ कदम उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके बजाए यूनुस उपद्रवियों को छूट दे रहे हैं और उन्हें योद्धा बता रहे हैं।'

भारत ने बांग्लादेशी दावों को खारिज किया

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया की उन खबरों को ‘‘भ्रामक प्रचार’’ बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पड़ोसी देश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के विरोध में नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की ‘‘बर्बर हत्या’’ के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने लगभग 20 से 25 युवक एकत्र हुए और नारे लगाए।

इसने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की। भारत ने ढाका की अंतरिम सरकार से दास की ‘‘बर्बर हत्या’’ के दोषियों को अदालत के कटघरे में लाने का भी आग्रह किया।

