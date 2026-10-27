मुझसे गलती हो गई... BJP की मदद करने वाले Ex CM जगन रेड्डी को हो रहा पछतावा; INDI अलायंस में होंगे शामिल?

2029 का चुनाव जगन और कांग्रेस दोनों के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई बन चुका है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और BJP के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए जगन और कांग्रेस का हाथ मिलाना एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अब कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन 'इंडिया'अलायंस की तरफ झुकाव के संकेत दिए हैं। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह इस गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं लेकिन यह तय है कि अब वो केंद्र की सत्ताधारी भाजपा और मोदी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि जगन मोहन रेड्डी कई मौकों पर संसद के दोनों सदनों में बिल पारित कराने में मोदी सरकार के मददगार रहे हैं, लेकिन उन्हें अब अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा हो रहा है।

हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन के लिए 2023 में लाए गए NDA सरकार के कानून का समर्थन करने की अपनी "गलती" पर पछतावा जताया है। YSRCP प्रमुख ने हाल ही में मौजूदा चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए कहा, “हमें उस प्रक्रिया का समर्थन करने पर पछतावा है, जिसके तहत सत्ताधारी पार्टी केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त को नामित करती है। CEC या SEC (राज्य चुनाव आयुक्त) की नियुक्ति सत्ताधारी पार्टी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होने चाहिए, और इन तीनों को अपने वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए।”

एकला चलो की नीति पर फिर से विचार जगन मोहन के इस कदम के बाद उनके भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जगन की इन टिप्पणियों का समय और संदर्भ काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह एकला चलो की राजनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या कांग्रेस आंध्र प्रदेश में उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार होगी? आखिरकार, अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए हमेशा से एक बड़ी कमजोरी रही है। TOI के मुताबिक, बहरहाल, राजनीति के गलियारों में जगन के इस 'खुले पछतावे' को भाजपा के प्रति अपना रुख कड़ा करने और कांग्रेस नीत 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के साथ नजदीकियां बढ़ाने के एक सोचे-समझे राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है।

लगातार समर्थन के बावजूद भाजपा ने दिया धोखा वर्ष 2019 से 2024 के दौरान जगन रेड्डी के सांसदों ने संसद में मोदी सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयकों का आंख मूंदकर समर्थन किया था। इसके बावजूद, 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जगन की निष्ठा को दरकिनार करते हुए उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी (TDP) के साथ हाथ मिला लिया। इस चुनाव में टीडीपी-भाजपा गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 में से 164 सीटें और लोकसभा की 25 में से 21 सीटें जीतकर एकतरफा कब्जा जमाया, जबकि जगन की पार्टी YSRCP सिमटकर महज 11 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर धराशायी हो गई।

2029 की जंग: क्या फिर एक होंगे पुराने प्रतिद्वंद्वी? केंद्र सरकार के अस्तित्व के लिए चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर होने के कारण भाजपा के पास जगन के लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं बची है, जिसके चलते जगन रेड्डी अब 2029 के चुनावों के लिए नया राजनीतिक रास्ता बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जगन रेड्डी का मुख्य वोट बैंक वही पारंपरिक कांग्रेस समर्थक हैं जो उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद कांग्रेस से छिटककर जगन के साथ आ गए थे। हालांकि 2010 में सोनिया गांधी के साथ हुए तल्ख विवाद के बाद जगन कांग्रेस से अलग हुए थे और वर्तमान में उनकी बहन वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, फिर भी दोनों ही दल 2024 के चुनाव में अपना असर छोड़ने में नाकाम रहे।