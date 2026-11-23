वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वाईएस शर्मिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दोनों के बीच सालों पुराना संपत्ति विवाद है, जो रविवार शाम खुलकर सामने आ गया। पूर्व सीएम के आवास के बाहर जमकर तमाशा हुआ था।

वाईएस शर्मिला आरोप लगाती रहीं हैं कि भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। File Photo- YS Jagan Mohan Reddy Facebook

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच रविवार को उस समय बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, जब पुलिस ने शर्मिला को घर के अंदर जाने से रोक दिया। इसी घर में पूर्व CM रह रहे हैं। खास बात है कि शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हालांकि, पुलिस की तरफ से अदालत का आदेश दिखाए जाने के बाद वह मौके से चली गईं थीं।

पूरा घटनाक्रम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका स्थित आवास के बाहर हुआ है। खबरें हैं कि पूर्व सीएम रेड्डी यहां रहते हैं। जबकि, बेंगलुरु पुलिस ने अदालत का आदेश दिखाकर शर्मिला को घर में जाने से रोक दिया था। इस आदेश में उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया गया है। शर्मिला को शहर के एयर फोर्स चौराहे पर रोका गया।

सरकारी आदेश में क्या पुलिस उपायुक्त जी के मिथुन कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'अदालत का एक आदेश है, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वह वहां नहीं जा सकतीं। आदेश दिखाए जाने के बाद वह वहां से चली गईं।' पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने शर्मिला को अदालत के आदेश के बारे में समझाया और उन्हें आगे जाने से रोक दिया। हालांकि, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों से इस कार्रवाई पर सवाल किया।

अमरावती में जारी एक बयान में पार्टी ने कहा, 'बेंगलुरु में एयर फोर्स चौरहा पर पुलिस ने एपीसीसी अध्यक्ष वाई एस शर्मिला रेड्डी को रोक दिया। पुलिस ने उन्हें येलहंका स्थित आवास पर जाने से रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस से पूछा कि अपने आवास पर जाने में क्या गलत है।' सूत्रों के अनुसार, देवनहल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत ने 21 नवंबर को एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर शर्मिला, उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, प्रतिनिधियों और उनकी ओर से काम करने वाले अन्य लोगों को संपत्ति पर सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

यह निषेधाज्ञा सिलिकॉन बिल्डर्स की ओर से दायर एक मुकदमे के बाद जारी की गई। कंपनी ने दावा किया था कि वह पट्टा समझौते के तहत कानूनी रूप से संपत्ति पर काबिज है और शर्मिला तथा उनकी ओर से काम करने वाले लोग उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे।

भाई से मांगी थी अनुमति मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शर्मिला ने बीते महीने जगन से बेंगलुरु स्थित आवास के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी थी। दरअसल, वह बेटी अंजलि की शादी का रिसेप्शन 25 अक्तूबर को करना चाहती थीं। इधर, जगन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह सुरक्षा और निजता बताई थी। उन्होंने दावा किया था कि वह खुद अपनी बेटी के रिसेप्शन के लिए इस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शर्मिला का मानना है कि येलहंका स्थित संपत्ति में उनका भी हिस्सा है। साथ ही इसका इस्तेमाल करना उनका अधिकार है, जिससे जगन इनकार कर रहे हैं।

20 मिनट चलती रही बहस अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार को शर्मिला और पुलिस के बीच करीब 20 मिनट तक बहस होती रही। पुलिस ने कांग्रेस नेता और उनकी मां को बताया था कि उन्हें येलहंका स्थित आवास में जाने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी दावा किया था कि बेंगलुरु की प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा है, लेकिन पुलिस नहीं मानी और अंत में उन्हें मां के साथ होटल में जाना पड़ा।